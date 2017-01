Triberg Gutseleschlecker bei Umzug dabei

Die Freiämtler Narren sind längst in den Startlöchern für die Fasnet

Triberg (bk) Es ist nicht mehr zu übersehen: Überall in der Wasserfallstadt sind die Vorbereitungen für das große Narrentreffen im Gange. Auch die Freiämtler Narren sind schon längst in den Startlöchern für das Wochenende. „Natürlich sind die Gutseleschlecker auch am Umzug beim Narrentreffen mit dabei“, kündigt deren Vorsitzender Wolfgang Weissenberger an.

An den Fasnettagen selbst geht es für die Narren der Stabhalterei am Mittwoch, 22. Februar, mit dem Fasnetsuchen im Freiamt los. Alle Narren treffen sich um 18 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Grieshaber, um nach der Fasnetpuppe Ausschau zu halten. Ist sie gefunden, findet sie ihren üblichen Platz beim Vereinslokal Hotel Bären. Am Fasnetsamstag, 25. Februar, veranstaltet die Stabhalterei Freiamt einen närrischen Abend im Hotel Bären. Beginn ist 20 Uhr.

„Es wird ein publikumsnahes Programm und musikalische Unterhaltung in allen Räumen der Gaststätte geboten“, verspricht Oberstabhalter Weissi I. Für diesen Abend gibt es einen Kartenvorverkauf mit Platzreservierung am Mittwoch, 8. Februar, von 19 bis 21 Uhr im Hotel Bären. Zum großen Sonntagsumzug am 26. Februar haben sich die Freiämtler Narren laut ihrem Narrenboss „auch wieder etwas Besonderes ausgedacht“. Ebenso beteiligen sie sich, wie die Gutseleschlecker, an der Katzenmusik am „Schmutzige Dunschdig“, 23. Februar. Auch zwischen diesen Terminen werden die Freiämtler Narren, begleitet von den Freiämtler-Blechschleckern, durch die Straßen Tribergs ziehen.

Die Narren der Stabhalterei Freiamt würden sich, wie ihr Oberstabhalter betont, über zahlreiche Besucher ihrer Veranstaltungen freuen, um mit ihnen gemeinsam Fasnet feiern zu können. Am Fasnetsdienstag, 28. Feburar, ist schon wieder alles vorbei. Gegen 18 Uhr heißt es Abmarsch am Hotel Bären mit der Fasnetspuppe Richtung Marktplatz. Gemeinsam mit den weiteren Triberger Narren der Narrenzunft und der Narrengemeinde Oberstadt wird dort mit einem großen Feuer die Fasnet beendet.