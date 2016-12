Triberg Großes Finale an der Naturbühne

Großes Finale an der Naturbühne

Der Triberger Weihnachtszauber endet am Freitag mit dem Feuerwerk; zuvor kann das Publikum noch einmal den verschiedenen Künstlern zuhören und den Glanz der eine Million Lichter genießen.

Feurige Gitarrenklänge, chinesische Körperkunst, mal derben und mal feinsinnigen Humor und jede Menge Musik und Gesang, das alles bietet der Triberger Weihnachtszauber mit seinem abwechslungsreichen Programm, begleitet vom SÜDKURIER als Medienpartner. Heute leuchten die eine Million Lichter zum letzten Mal in diesem Jahr. Aus dem Staunen nicht mehr heraus kamen die Besucher, als das chinesische Duo YingLing fernöstliche Eleganz und Körperkunst auf die Kurhausbühne zauberte. Die Bauchmuskeln der Besucher strapazierte Tobias Gnacke. Der Parodist und Bauchredner sorgte mit seinen 1000 Stimmen für viel Prominenz auf der Bühne. Und seine Puppen nahmen sehr zur Freude des Publikums, kein Blatt vor den Mund.

Zuhörern und genießen war dagegen angesagt bei den Magic Acoustic Guitars, die mit ihren beiden Instrumenten ein wahres Inferno auf der Bühne entfachten. Großen Spaß auf der Bühne in der Kinderwelt hatte das Duo Anita und Maik. Seit vielen Jahren begeistern sie als "Vier Hände, 50 Glocken" die Zuhörer mit ihrer Glockenmusik. Jetzt haben sie ein spezielles Kinderprogramm erarbeitet und die Kinder mit in ihr Programm Klingglöckchenkling einbezogen, was für alle Beteiligten ein großer Spaß war.

Für den letzten Tag haben die Veranstalter noch einmal ein kontrastreiches Programm zusammengestellt. So werden Los Talismanes mediterranen Akustikpop spielen. Die Formation Diarys Tale hat sich auf die Interpretation von Filmmusik spezialisiert. Bevor heute Abend die Lichter des 13. Triberger Weihnachtszaubers erlöschen, versammeln sich noch einmal alle Künstler des Tages um 21 Uhr auf der Naturbühne zum großen Finale, das schließlich mit einem Feuerwerk endet.

Weihnachtszauber heute

Ab 15 Uhr auf der Naturbühne und im Kurhaus: Los Talismanes, Diarys Tale, Rolf Royce & Candy Andy, Rebecca Weisser, Tobias Gnacke, Duo YingLing, Stefan Reusch. Kinderwelt: Ab 15.30 Uhr Puppentheater, Klingglöckchenkling, Märchenerzählerin, Bike-Show mit Daniel Rall. (spr)