Triberg Großeinsatz für Hilfsorganisationen

Der Rotkreuz-Schulsanitätstag findet am 22. Juli in Triberg statt, dazu werden 350 Teilnehmer aus ganz Südbaden erwartet.

Raumschaft Triberg – Triberg ist in diesem Jahr Gastgeber des Schulsanitätsdiensttags, der am Samstag, 22. Juli, gemeinsam vom Badischen Jugendrotkreuz, den Rotkreuz-Kreisverbänden Landkreis Konstanz und Villingen-Schwenningen sowie dem Rotkreuz-Ortsverein Triberg-Schonach organisiert wird.

Erwartet werden rund 350 Schulsanitäter aus dem gesamten südbadischen Raum. Unter dem Motto „Was geht mit Menschlichkeit“ – erwartet die Schulsanis ein Parcours zwischen Kurhaus und Burggraben, über die Wasserfälle bis hin zum Bergsee, den verschiedene Hilfsorganisationen gestalten. Der Auftakt mit Begrüßung ist um 10 Uhr bei der Bühne im Burggarten, bei schlechtem Wetter im Kurhaus. Der Abschluss ist auf 15.30 Uhr im Burggarten anberaumt.

Die Ziele des Schulsanitätsdiensttags sind: Den jungen Sanitätern für ihr tägliches Engagement mit einer besondere Veranstaltung zu danken. Den Austausch zwischen den Schulsanitätsdienstgruppen zu fördern. Einblicke in die Bandbreite der Arbeit des Jugendrotkreuzes (JRK) und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zu bieten. Die Motivation der engagierten Jugendlichen zu fördern und Erste-Hilfe-Kenntnisse in der Praxis zu erproben. Der Schulsanitätsdienst soll zudem der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Auf die Teilnehmenden warten verschiedene Stationen im Bereich Kurhaus, Burggarten, an den Wasserfällen und am Bergsee. Dabei stellt sich die Rotkreuz-Rettungshundestaffel vor, die Feuerwehr wartet mit einem Löschparcours auf und auch die Einsatzeinheiten und der Rettungsdienst des Roten Kreuzes werden mit den Sanis üben. Darüber hinaus präsentieren sich das Bärchenhospital, eine Station der Höhenrettung im Burggraben und eine Station der Höhlenrettung und der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft am Bergsee.

An bundesdeutschen Schulen ereignen sich jedes Jahr mehr als eine Million Schulunfälle. Oft sind die ersten Minuten entscheidend für den Erfolg der Hilfeleistung. Aber wie stellt man diese sicher? Eine Antwort darauf liefert der Schulsanitätsdienst des Jugendrotkreuzes. Schulsanitäter haben eine fundierte Ausbildung in Erster Hilfe und arbeiten als Team, um solche Situationen zu meistern. In mehr als 3000 Gruppen engagieren sich Schüler bundesweit als Schulsanitäter. Sie sorgen bei Schul- und Sportfesten, Ausflügen und an ganz normalen Schultagen für Sicherheit und leisten im Notfall für ihre Mitschüler Erste Hilfe.

Im Gebiet des Rotkreuz-Kreisverbands Villingen-Schwenningen arbeiten rund 150 Schulsanitäter an Schulen in Bad Dürrheim, Brigachtal, St. Georgen, Königsfeld, Triberg, Niedereschach und Villingen-Schwenningen.

Jugendrotkreuz

Das Deutsche Jugendrotkreuz (JRK) ist der eigenverantwortliche Jugendverband des Deutschen Roten Kreuzes. Über 113 000 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 27 Jahren engagieren sich bundesweit, bei uns in über 5500 JRK-Gruppen, die ehrenamtlich von Jugendlichen betreut werden. Im JRK im Kreisverband Villingen-Schwenningen engagieren sich rund 300 Kinder und Jugendliche in den Gruppen in Bad Dürrheim, Königsfeld, Mönchweiler, Niedereschach, Schönwald, Schwenningen, St. Georgen, Triberg-Schonach, Villingen. Darüber hinaus arbeiten über 150 „Schulsanis“ an 18 Schulen im Kreisverbandsgebiet. Die Möglichkeiten, im Jugendrotkreuz mitzuwirken, sind vielfältig: ob Schulsanitätsdienst, Kampagnen-Arbeit, Streitschlichtung oder Ferienfreizeit. Jugendrotkreuzler setzen sich für andere Menschen ein, beschäftigen sich mit den Themen Gesundheit, Umwelt, Frieden und Völkerverständigung und mischen bei politischen Entscheidungen mit.