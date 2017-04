Triberg-Gremmelsbach Gremmelsbacher machen gemeinsam sauber

80 Personen bei Dorfputzete dabei, vor allem an der Bahnlinie gibt es viel zu tun.

Triberg-Gremmelsbach – Ortsvorsteher Reinhard Storz hatte alle Vereine zur Dorfputzete eingeladen und sehr viele kamen. 70 bis 80 Personen waren ein Zeichen dafür, dass die Sauberkeit in Gremmelsbach für diese ein echtes Anliegen war. Es waren vor allem Vereinsmitglieder, aber selbst Kindergartenkinder waren mit Begeisterung dabei.

Alle versammelten sich vor dem Rathaus. Gemeindesekretärin Susanne Kienzler nahm die Verteilung der einzelnen Gruppen vor, wobei sie darauf achtete, weniger Ortskundige den Einheimischen zuzuordnen. Zwei Feuerwehrfahrzeuge warteten, um die Helfer an die Einsatzstellen zu bringen. Die Aufgaben waren recht verschieden, es waren nicht nur Plastiktüten am und im Bach aufzuspießen. Am Hinterofen-Riflitzsträßchen und im Kreuzloch waren Dolen zu reinigen. Wasser und Schläuche hatten die Fahrzeuge mitgebracht.

Die Aufgabe war gar nicht so einfach, weil sich der angeschwemmte Sand in den Röhren verhärtet hatte und sich so schnell nicht auflöste. Hier wird der Bauhof noch einmal tätig werden müssen. Auch die Zuflüsse zu den Dolen wird er auf eine Länge von sechs bis acht Meter vertiefen müssen. Vereinbart ist mit der Stadtverwaltung, dass einmal im Jahr 15 Schächte gereinigt werden. Für die aufwendigste Arbeit, die Entfernung von liegengelassenen technischen Geräten, Gartenmöbeln und was sonst noch alles an der Bahnlinie beim Losbach zurückgelassen wurde, stand beim Nassholzlagerplatz des Sägewerks Finkbeiner ein Container bereit. Der Unrat musste mit eigenem Fahrzeug durch die steile Schlucht herabgefahren werden.

Eine ganz andere Arbeit war, in der Dorfmitte die Anlagen um den Dorfbrunnen und das Dorfgemeinschaftshaus mit Rindenmulch abzudecken. Das Material war vorher angefahren worden. Im Seelenwald übernahm Heinrich Storz die notwendige Wartung der Quelle für den Dorfbrunnen. Am Rössleberg war der Wanderweg von Ginster total überwachsen. Die Freilegung besorgte eine eigene Gruppe. Eine andere Abteilung hatte weite Wege zurückzulegen. An acht Wanderwegen hatte sie sich vorgenommen, die Beschilderung zu überprüfen und zu reinigen. Einen veritablen Fund machten im Untertal die beiden Jungen Elias Schwer und Alexander Kaltenbach, die hinter einem Gesteinsbrocken eine Abdeckplane hervorzogen, die dort ein Zeitgenosse versteckt hatte und damit entsorgt glaubte. Soweit es möglich war, fuhr Ortsvorsteher Storz zu den einzelnen Arbeitsplätzen. Um 20 Uhr erwartete er die Helfer im Dorfgemeinschaftsraum zum Vesper. Für ihn war es die Gelegenheit, mit so vielen Freiwilligen, auch denen, die im Hintergrund für das leibliche Wohl gesorgt hatten, insbesondere Susanne Kienzler und Anni Ferdani, den guten Geist der Dorfgemeinschaft zu feiern.

Jetzt war Zeit für gemütliche Gespräche den ganzen Abend lang, auch dies ein Zeichen für die Harmonie zwischen Ortsverwaltung, Vereinsmitgliedern und Bürgern.