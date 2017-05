Triberg Geutschestraße: Auto landet nach Unfall auf dem Dach

Seniorin verunglückt auf der Geutschestraße: 25 Rettungskräfte im Einsatz.

Seniorin verunglückt auf der Geutschestraße: Zu einem Verkehrsunfall mussten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rotem Kreuz am Mittwochmorgen kurz vor 9 Uhr ausrücken. Eine 77 Jahre alte Autofahrerin geriet auf der Geutschestraße zunächst nach links auf das Bankett und prallte dort gegen einen Baum. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen.



Aufgrund der zunächst unklaren Schilderung, wo sich der Unfall ereignete, rückte die Feuerwehr Furtwangen mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften aus. Im Einsatz war auch der Rettungshubschrauber Christoph 11, der den Einsatzkräften am Boden schließlich den Unfallort mitteilen konnte.



Die Feuerwehr befreite die Fahrerin aus ihrer unglücklichen Lage. Die Frau wurde bei dem Unfall erheblich verletzt und vom Roten Kreuz in ein Klinikum gebracht. Bild: Roland Sprich