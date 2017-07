Triberg Gesamter Triberger Realschul-Jahrgang hat die Mittlere Reife bestanden

47 Zehntklässler erlangen Mittlere Reife und der Bürgermeister muss den „Preis der Stadt Triberg“ gleich drei Mal vergeben.

Triberg – Am Wochenende fand der Abschlussball der Realschule Triberg im Kurhaus statt. Alle 47 Zehntklässler hatten die Prüfungen bestanden – entsprechend voll des Lobes waren die Redner. Einen guten Jahrgang konnten Lehrer und Schulleitung am Wochenende nach sechs Jahren Realschule entlassen. Mit dabei waren Bürgermeister Gallus Strobel sowie die Ortsvorsteher Heinz Hettich (Nußbach), Gottfried Bühler (Reichenbach) und Bernhard Dold (Niederwasser).

Es sei guter Brauch seit Jahrzehnten, stellte der stellvertretende Schulleiter Thomas Serazio bei seiner Begrüßung fest, den Abschluss gemeinsam mit den Familien und engen Freunden im Kurhaus zu begehen. Jeder Jahrgang habe etwas Besonderes, dieser habe mehrere Alleinstellungsmerkmale, eines habe er so noch nie erlebt: So sei es erst der zweite bilinguale Jahrgang, der ab der fünften Klasse zweisprachig unterrichtet wurde, ein Jahrgang, der nie Probleme jedweder Art verursacht habe.

47 Zehntklässler seien zur Prüfung angetreten, alle hatten bestanden und das mit hervorragenden Ergebnissen, betonte Schulleiter Waldfried Sandmann. Fünfmal gab es die Gesamtnote „sehr gut“, die Note „gut“ wurde 27 Mal vergeben, der Gesamtdurchschnitt lag bei 2,1, stellte er mit Stolz fest.

Doch Noten seien natürlich nicht alles. In erster Linie gingen die Gedanken nach vorn, in die Zukunft. Es gebe Pläne, wie sie verlaufen sollte. Doch zugleich sei dieser Tag auch Anlass, sechs Jahre noch einmal Revue passieren zu lassen. Als kleine Kinder und Energiebündel seien sie vor sechs Jahren gekommen, verspielt, wissbegierig und manches Kind schon mit deutlichen Stärken. Alles war neu und fremd. Das werde sich bald wiederholen, wenn Ausbildung oder die weiterführende Schule beginnen.

35 Prozent der Schüler, so Sandmann, beginnen eine Ausbildung, 61 gehen weiter zur Schule, vier Prozent machen ein freiwilliges soziales Jahr oder ein Praktikum. Als Lernerfolg sehe er auch an, dass sie gelernt hätten, Streitigkeiten beizulegen, Freundschaften zu schließen, sich zu einigen. „Ihr habt gelernt, in einer Gruppe zu bestehen, gemeinsam zu lernen und zu arbeiten, obwohl ihr auch Individualisten seid“, sagte er.

Preis der Stadt gleich drei Mal

Bürgermeister Gallus Strobel gratulierte Eltern, Schule und Schülern zum gelungenen Abschluss und betonte, dass man als Stadt auf die Realschule Triberg baue – im wahrsten Sinne des Wortes. In den nächsten Jahren werde die Stadt Millionen in die Verbesserung der schulischen In­frastruktur investieren – fünf neue Klassenzimmer, Renovierung der Fachklassenräume sowie die Schaffung der Barrierefreiheit stünden an.

Strobel hatte darüber hinaus eine Zusatzaufgabe: Er vergab den „Preis der Stadt Triberg“ für die Jahrgangsbesten. Eine Premiere in diesem Jahr: Gleich dreimal musste er das tun, denn Zoe Kern, Sarah Köhler (beide Schonach) sowie Neele Rauber (Hornberg) waren mit Gesamtnoten von 1,2 gemeinsam Schulbeste.

Die Elternbeiratsvorsitzende, Simone Lorbeer, verglich das Leben und die Schule mit einem Segeltörn. Nicht immer führe der scheinbar richtige Wind auch am schnellsten zum Ziel. „Gegen den Wind kreuzen, ist schwieriger, bringt manchmal aber auch die besseren Ergebnisse“, sagte sie. Die Schülersprecher Dold und Finn Maurer hatten erkannt, dass die Schüler nunmehr in erster Linie sich selbst feiern – mit Recht. Nicht nur schöne Erlebnisse in der Schulzeit habe es gegeben, wenige unschöne stünden denen gegenüber.

Umrahmt wurden die Beiträge durch musikalische Darbietungen von Melanie Amendt und Anna Holm am Klavier sowie Julie Naujoks mit der Querflöte, die gemeinsam Melanie Amendt „You Raise Me Up“ intonierte.

Im Anschluss an das Abendessen hatten die Schüler ein kleines Programm vorgesehen, wo unter anderem die Lehrer in einer Verlosung witzige Preise erhielten. Ein LKW entpuppte sich als Leberkäsweckle, der BMW war ein Brot mit Wurst, die „Traumreise in Päckchen“ als Schlaftabletten.

Sie haben ihre Mittlere Reife bestanden