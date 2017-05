Triberg Gallus Strobel kandidiert zum dritten Mal

Seit 2002 ist Gallus Strobel Bürgermeister in Triberg. Jetzt hat er bekanntgegeben, dass er im Herbst zum dritten Mal zur Bürgermeisterwahl antreten will.

Triberg (hjk) Am Ende der jüngsten Gemeinderatssitzung lüftete Gallus Strobel ein bislang streng gehütetes Geheimnis: Er kandidiert erneut um das höchste Amt in der Wasserfallstadt. „Nach eingehenden Überlegungen und der Abwägung aller relevanten Faktoren habe ich mich dazu entschlossen, noch einmal als Bürgermeister zu kandidieren“, erklärte er den gespannt lauschenden Stadträten. Noch vor nicht allzu langer Zeit wäre eine weitere Amtszeit nicht möglich gewesen, da ein Bürgermeister in Baden-Württemberg damals mit Erreichen seines 67. Geburtstags hätte ausscheiden müssen. Zwischenzeitlich wurde das mögliche Dienstalter auf 72 Jahre angehoben. Im Falle von Strobels erneuter Wiederwahl würde eine weitere, volle Amtszeit von acht Jahren die Altersgrenze nicht tangieren. Strobel wird am 8. Juni 63 Jahre alt und sitzt seit 2002 auf dem Sessel des Triberger Stadtoberhaupts. Bei einer Wiederwahl im Herbst würde der CDU-Mann seine dritte Amtszeit antreten.