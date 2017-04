Triberg Freiburger reisen per Anhalter um die Welt

Triberger Kino zeigt eine Abenteuertour, die über 96 707 Kilometer durch viele Länder geführt hat.

Triberg – Im Frühling 2013 packen Patrick Allgaier und Gwendolin Weisser ihre Rucksäcke, um sich auf einen langen Weg um die Welt zu machen: Von ihrer Heimatstadt Freiburg soll es so weit in den Osten gehen, bis sie irgendwann aus dem Westen wieder nach Hause kehren. Und das alles über Land und Wasser, denn fliegen wollten beide nicht.

Per Anhalter reisten sie los, über den Balkan bis nach Moskau. Weiter durch das touristisch kaum erschlossene Zentralasien, den Kaukasus, bis in den Iran. Auf Pakistan folgten Indien, Nepal, das Karakorum-Gebirge, China und die Mongolei. Die Nächte verbrachten Patrick und Gwen meist in ihrem kleinen Zelt. Irgendwo hinter einem Hügel, in einem Feld, in der Steppe. Genau dort, wo ihr Weg sie hinführte. Im sibirischen Irkutsk erlebten sie dann die wohl größte Überraschung – die den Rest ihrer Reise verändern wird.

Unterwegs waren sie insgesamt drei Jahre und 110 Tage, um 96 707 Kilometer, per Autostop, Bus, Taxi, Bahn, Schiff, Esel und zu Fuß zurückzulegen. Am Ostermontag, 17. April, zeigen die Kronenlichtspiele Triberg um 17 Uhr und 20 Uhr die außergewöhnliche und spannende Reisereportage der Weltumrundung. „Wir freuen uns sehr, dass die beiden uns besuchen, ihren Film persönlich in einer so genannten Regionalpremiere vorstellen und gerne Publikumsfragen beantworten“, berichtet Anton Retzbach von den Kronenlichtspielen. wDanach gehen die Filmemacher und Weltreisenden mit ihrem selbst produzierten Dokumentarfilm auf eine deutschlandweite Kinotour. Gwendolin Weisser kennt die Region – ihre Wurzeln finden sich in Schonach, der Heimat ihres Vaters, ihre Großmutter ist Lioba Weisser.

Die Schonacher Großfamilie Weisser konnte den Film bereits bei der Freiburger Uraufführung sehen und ist sehr begeistert von der authentischen Reportage.