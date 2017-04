Triberg-Nußbach Frauen unterstützen Hilfsprojekt

Große Nachfrage beim Kartenverkauf für Kinderhilfsprojekt Las Torres in Caracas.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Triberg-Nußbach (nad) Der Glückwunschkartenverkauf zugunsten des Kinderhilfsprojektes Las Torres in Caracas erfuhr auch dieses Jahr recht große Nachfrage.

In Nußbach wurden zugunsten dieser Organisation nach dem Sonntagsgottesdienst auf dem Kirchplatz Glückwunschkarten aller Art angeboten, aus eigenen Ideen selbst gebastelt von einer Frauengruppe, die sich regelmäßig trifft. Zudem gab es auch Kuchen zum Verkauf, hier griffen die Besucher erfreulicherweise kräftig zu.

In Nußbach im Dorfladen werden solche Karten ganzjährlich angeboten. Zu Öffnungszeiten des Ladens können auch hier Geburtstags- Hochzeits- Kommunionkarten und für weitere Anlässe erworben werden. Die Einnahmen hier – es wurden auch einfach nur Spenden abgegeben – gehen direkt an diese Einrichtung. Eine deutsche Kontaktperson besucht regelmäßig das Kinderhilfswerk in Venezuela.