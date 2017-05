Triberg Frauen engagieren sich vielfältig

Claudia Waldvogel vom Frauenbund erinnert an Katharina von Siena.

Triberg – Zum Auftakt der Hauptversammlung des Katholischen Frauenbundes Deutschlands (KFD) im Zweigverein Triberg erinnerte Claudia Waldvogel in ihrem Leitwort an Katharina von Siena.

„Der Tag der Diakonin wird jedes Jahr an ihrem Fest am 29. April gefeiert“, sagte die Vorsitzende. Vor allem der Frauenbund setze sich für die kirchliche Diakoninnen-Weihe ein. Katharina wurde 1380 in Italien geboren und lebte nur 33 Jahre, doch hat sie sich überall mutig engagiert. In das Leben von Päpsten habe sie sich sogar eingemischt, um eine Kirchenspaltung zu verhindern. „Damals wurde sie wegen ihres Mutes angegriffen, heute gilt sie als Kirchenlehrerin“, betonte Waldvogel.

Einen ausführlichen Rückblick auf das vergangene Jahr präsentierte Hannelore Hagemann. „Der Vorstand traf sich 2016 insgesamt elf Mal, um die Veranstaltungen zu planen“, informierte die Schriftführerin. Vom Kreuzweg in der Fastenzeit und den monatlichen Gottesdiensten über den Bibelabend bis hin zur Adventsfeier reichten die spirituellen Angebote. Der Jahresausflug ins Freiburger Augustiner-Museum und die Wanderung ins Schonacher Ringwald-Atelier diente als willkommene Weiterbildung.

Die Frauen engagierten sich nicht nur in der Seniorenarbeit mit Krankenbesuchen und Geburtstagsgratulationen, sondern auch beim Lebendigen Adventskalender, bei der Stadtputzete, beim Schinkenfest und beim Fasnetjubiläum 2017. Knapp 400 Narren, die im Massenlager übernachtet hatten, wurden schon am frühen Morgen mit einem reichhaltigen Frühstück überrascht, während das Frauenbund-Café tagsüber für alle geöffnet war. „Zwei neue Angebote haben wir mit den Spielenachmittagen und den Cegoabenden eingeführt“, freute sich Claudia Waldvogel. Als nach dem detaillierten Kassenbericht von Ivanka Rozic die Kassenprüferinnen grünes Licht erteilt hatten, ging die einstimmige Entlastung des Vorstands problemlos über die Bühne. Die Ehrungen für treue Mitglieder bildeten den Abschluss des Treffens.