Triberg-Nußbach Frauen der Pfarrgemeinde St. Sebastian Nußbach basteln und verkaufen Karten für Kinderhilfsprojekt

Die Pfarrgemeinde St. Sebastian Nußbach unterstützt Kinderhilfsprojekt „Las Torres“ in Caracas.

Im Anschluss an den Gottesdienst um 9.30 Uhr werden am Sonntag, 2. April, Nußbach auf dem Kirchplatz (bei schlechtem Wetter in der Garage der Familie Herdner) Kommunion-, Glückwunsch- und Trauerkarten für das Kinderhilfsprojekt „Las Torres“ in Caracas/Venezuela verkauft. Außerdem wird Kuchen zum Verkauf angeboten. Die Karten können danach auch weiterhin in Nußbach im Dorfladen erworben werden.

Frauen aus der Raumschaft Triberg und Furtwangen treffen sich regelmäßig in Neukirch und stellen diese Karten in Eigenarbeit her. Auch die Pfarrgemeinde St. Sebastian in Nußbach unterstützt das Projekt durch verschiedene Aktionen und würde sich über ein reges Interesse am Kartenverkauf freuen.

Hilfe zur Selbsthilfe

Eine zuverlässige, kontinuierliche Hilfe von außen, wie sie der Freundeskreis „Las Torres“ durch Spenden oder Kartenverkaufsaktionen zu sichern versucht, ist eine wichtige Unterstützung zu Selbsthilfe. Freundschaftliche Beziehungen, regelmäßige Besuche und eine deutsche Kontaktperson in Caracas sind eine gute Basis für das Gedeihen und den Erfolg dieses Projektes. „Dass die Spenden – ohne Abzug von Verwaltungskosten – direkt in die Projekte einfließen, dafür garantieren der Verein und die Vorsitzende, Christel Schuck, persönlich“, informiert Familie Herdner.