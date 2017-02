Triberg Franzosen gefällt es in Triberg

Austauschschüler aus Frankreich kommen immer wieder gerne nach Triberg.

„Herzlich willkommen in Triberg“, begrüßte Bürgermeister Gallus Strobel gestern erfreut auf Französisch 16 Mädchen und Jungen aus der Partnerstadt Fréjus im Rathaussaal. Der dortige Empfang mit Getränken und Brezeln durch die Stadt und das Partnerschaftskomitee ist ein fester Bestandteil des langjährigen Schüleraustausches zwischen dem Schwarzwald-Gymnasium und den Fréjuser Schulen Collège André Leotard und Lycée Albert Camus.



In Begleitung ihrer Deutschlehrerin Joëlle Dupont-Hennig und Christian Kuhner, dem Präsidenten des Partnerschaftskomitées in Fréjus, erkundeten die jungen Franzosen den Schwarzwald, die nähere sowie weitere Umgebung. Die 13- bis 16-jährigen Gäste drückten auch gemeinsam mit ihren Austauschschülern der Raumschaft Triberg die Schulbank.Vom Schwarzwald-Gymnasium war erneut Lehrer Alois Amann für den lehrreichen Austausch verantwortlich.



Das Programm enthielt wieder eine Wanderung am Wasserfall, einen Besuch im Schwarzwaldmuseum sowie im Franziskanermuseum in Villingen, eine Rallye durch die Wasserfallstadt, einen Ausflug ins „Aquasol“ in Rottweil und einen Ausflug nach Konstanz mit Besuch des Archäologischen Museums. Gemeinsam ging es auch zum Kegeln im Gasthaus Schützen auf der Sommerau. Gestern Abend stand noch eine Disco im Gymnasium auf dem Programm und heute geht’s zum großen Narrentreffen mit Fackelumzug der Teufel. Am Sonntagvormittag heißt es für die Gäste aus der Partnerstadt schon wieder Abschied vom närrischen Triberg zu nehmen, denn um 9 Uhr fährt der Zug am Bahnhof los.



Wie sehr es den jungen Franzosen hier gefällt, unterstreicht die Tatsache, dass fünf von ihnen schon zum vierten Mal am Austausch teilnehmen. Dank Familie Heim, die zwei Schüler bei sich aufnahm, konnten alle gut untergebracht werden.