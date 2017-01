Triberg Filme voller Natur und Emotionen

Seniorenkino startet diese Woche in neue Staffel

Triberg – Die neue Staffel des Seniorenkinos in den Kronenlichtspielen beginnt diese Woche. Aus technischen Gründen gibt es folgende Programmänderung: Gezeigt wird am Donnerstag, 19. Januar, um 14 Uhr den Film „Florence Foster Jenkins“.

Dieser erzählt die wahre Geschichte der gleichnamigen legendären New Yorker Erbin und exzentrischen Persönlichkeit. Geradezu zwanghaft verfolgt sie ihren Traum, eine umjubelte Opernsängerin zu werden. Es gibt nur ein winziges Problem: die Stimme! Denn was Florence (Meryl Streep) in ihrem Kopf hört, ist wunderschön – für alle anderen jedoch klingt es einfach nur grauenhaft. Ihr Ehemann und Manager, (Hugh Grant), ein englischer Schauspieler von Adel, ist entschlossen, seine geliebte Florence vor der Wahrheit zu beschützen. Als Florence im Jahr 1944 beschließt, ein öffentliches Konzert in der Carnegie Hall für die New Yorker High Society zu geben, muss sich ihr Ehemann seiner größten Herausforderung stellen.

Weiter geht es am 9. Februar mit „Island – der Film“, der das Land im Norden Europas bildgewaltig in Szene setzt.

Am 16. März heißt es dann Vorhang auf für „Marie Curie“. Der Film portraitiert die Wissenschaftlerin und Nobelpreisträgerin, die als für die damalige Zeit moderne Frau unbeirrt ihren Weg geht.

Nach dem Film gibt es Kaffee, Tee und Kuchen. Hierfür wird um Anmeldung gebeten. Wer sich nur den Film anschauen möchte, ist auch ohne Anmeldung willkommen.