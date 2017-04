Triberg Feierliche Palmweihe

In der Pfarrkirche St. Clemens segnete Pfarrer Andreas Treuer die Palmbüschel der Kinder und Erwachsenen.

Beim Palmsonntag-Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Clemens segnete Pfarrer Andreas Treuer die Palmbüschel der Kinder und Erwachsenen. Statt Palmwedel verwenden die Schwarzwälder traditionell den Ilex, der mit seinen roten Beeren ein feierliches Bild abgibt. Das Ritual erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem, als ihn die Einwohner mit Palmwedeln empfingen. Pfarrer Treuer erinnerte am letzten Sonntag der Fastenzeit die Gläubigen daran, dass er der Auftakt in eine bedeutungsvolle Woche ist. Nach der Segnung zogen die Gläubigen in die Kirche zur Messe ein. Bild: Rita Bolkart