Triberg Feierliche Aufnahme in die Triberger Gemeinde

Vier Jugendliche feiern ihre Konfirmation in Triberg, weitere zehn begehen ihren Festtag an den kommenden Sonntagen in Schonach und Schönwald.

Triberg (hjk) Insgesamt 14 junge Christen feiern in den nächsten Wochen ihre Konfirmation in der Raumschaft Triberg. Die ersten waren dabei die vier Konfirmanden aus Triberg, die am gestrigen Sonntag von Pfarrer Markus Ockert unter großer Beteiligung der Gläubigen in die Gemeinde eingesegnet wurden.

Manchmal, so der Pfarrer zu den Jugendlichen, scheitere der Glaube des einzelnen am Nicht-Glauben seiner Umwelt. Dabei wurde Ockert durchaus sehr persönlich, denn auch ihm sei das in seiner Jugend so gegangen. „Ihr müsst sicher nicht die nächsten Sonntage auch wieder in die Kirche kommen – aber sie und Jesus stehen Euch immer zur Verfügung – und die Gemeinde wird sich stets freuen, Euch zu sehen“, erinnerte er sie. Hierauf kam auch als Vertreterin der Kirchenältesten Karin Müller zu sprechen.

Umrahmt wurde der feierliche Konfirmationsgottesdienst in der Trinitatiskirchedurch durch das Saxofon-Quartett der Stadtmusik Triberg, das mit „Fields of Gold“ schon den Einmarsch der Konfirmanden unterstrichen hatte.

Am kommenden Sonntag, 14. Mai, um 11 Uhr wird die Konfirmation der Schonacher Konfirmanden in der Christus-Kirche gefeiert und in Schönwald am Sonntag, 21. Mai, ab 11 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche.