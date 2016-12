Triberg Fast alle 24 Leuchtziffern glitzern jetzt

Die Stadtmusik tritt bei der Aktion „Lebendiger Adventskalender“ des Hotels Schwarzwald Residenz zur Öffnung des 20. Fensters auf und begeistert damit die Besucher.

Wie die Zeit vergeht. Ist es doch drei Wochen her, seit am „Lebendigen Adventskalender“ des Hotels Schwarzwald Residenz symbolisch das erste Türchen geöffnet wurde. Weihnachten steht unmittelbar vor der Tür, darum leuchten mittlerweile fast alle der 24 roten Leuchtziffern an den Balkonen des Hotels. Die Zahlen sind nahezu einen Meter groß und lassen schon von der Ferne erkennen, dass die Fassade in einen riesigen Adventskalender verwandelt wurde.



Obwohl das imaginäre „Türöffnen“ sich dem Ende neigt, bietet das abendliche Weihnachtsprogramm, das von allen Akteuren für einen sozialen Zweck zum „Nulltarif“ bestritten wird, immer noch Highlights. nd so wurden am 20. Dezember auch die mehr als 60 Besucher, die sich auf der Terrasse einfanden, von einer 14-köpfigen Abordnung der Stadt- und Kurkapelle Triberg mit einem weihnachtlichen Repertoire verwöhnt. Unter Leitung des Dirigenten Hansjörg Hilser spielten die Musikanten die bekanntesten Weihnachtslieder.



Natürlich fehlte auch das weltbekannte Lied „Stille Nacht, heilige Nacht …“ nicht, das erstmals am Heiligen Abend 1818 von dem Dorfschullehrer und Organisten Franz Xaver Gruber zusammen mit Hilfspfarrer Joseph Mohr in der Schifferkirche St. Nikola in Oberndorf bei Salzburg aufgeführt wurde. ie Gäste sangen zwar nicht mit, aber bei diesem Lied kam Bewegung in die Schar der Gäste, sodass mancher Glühweinbecher bedrohlich hin- und her wankte. Die „Stadtmusiker“ wurden nach Ende des halbstündigen Programms für ihren Auftritt mit reichlichem Beifall bedacht.