Fasnetbändel lösen Weihnachtsbeleuchtung ab

Nachtloser Wechsel: Während die städtischen Mitarbeiter aktuell noch mit dem Entfernen der restlichen Weihnachtsbeleuchtung, wie hier am Marktplatz, beschäftigt sind, flattern andernorts teilweise schon die ersten Fasnetbändel in luftiger Höhe über den Straßen der Wasserfallstadt. Dafür sorgt die Narrenzunft, schließlich will sich Triberg am großen Narrentreffen am 4. und 5. Februar in seinem närrischen Gewand den zahlreichen Hästrägern, Musikern, Gästen und Besuchern präsentieren. Bild: Börsig-Kienzler