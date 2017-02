Triberg-Nußbach Faible für Fußball bis heute erhalten

Dieter Hirsch blickt auf 80 Lebensjahre, eng verbunden mit dem VfR Hornberg

Triberg-Nußbach (nad) Dieter Hirsch in der Sommerauer Straße in Nußbach feierte am gestrigen Montag seinen 80. Geburtstag. Geboren ist der Wahl-Nußbacher in Wanne-Eickel, so hieß die Stadt damals, jetzt bekannt unter Herne, so erzählt der Jubilar. Aufgewachsen ist er dort mit seinem Bruder, besuchte die Volksschule und danach, wie es eben in dieser Gegend üblich war, erlernte er den Beruf des Bergmannes. Aber bald danach ist er umgezogen, in den Schwarzwald, der Liebe wegen. Er habe, so erinnert er sich am „Kanal von Wanne-Eickel“ eine junge Schwarzwälderin kennen gelernt und fand in Hornberg eine neue Heimat. Seinem Hobby, dem Fußball blieb er auch hier treu, trat in den VfR Hornberg ein. Dieter Hirsch war dort viele Jahre aktiv, war auch Jugendtrainer. Ebenso war er lange Zeit in der Vorstandschaft tätig und ist nun nach über 50 Jahren Ehrenmitglied. Arbeit fand er damals bei der Firma Schondelmaier in Gutach, hier arbeitete er 40 Jahre bis zum Renteneintritt. Und nun wohnt Hirsch schon seit 18 Jahren in Nußbach an der Sommerauer Straße, bei Tochter und Schwiegersohn. Er versorgt sich weitestgehend selbst. Er geht oft zu Fuß nach Triberg zum Einkaufen. Sein Faible für Fußball ist ihm bis jetzt geblieben. Gerne schaut er sich die Spiele der Nußbacher Elf auf dem hiesigen Sportplatz an. Seinen Geburtstag feierte er mit seiner Familie, dazu gehören auch sieben Enkelkinder.