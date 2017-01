Das Schwarzwald-Gymnasium ermittelt die Schulsieger unter den Sechstklässlern beim Wettbewerb des Deutschen Buchhandels.

Der elfjährige Luca Mayer, Schüler der Klasse 6b des Schwarzwald-Gymnasiums Triberg, ist Schulsieger des Vorlesewettbewerbs 2017. In einer spannenden und ebenso knappen Entscheidung konnte er den Schulentscheid für sich klarmachen.

Aus den beiden 6. Klassen traten insgesamt vier Schülerinnen und Schüler gegeneinander an. Sie mussten einen selbst vorbereiten Text sowie einen unbekannten Text vor ihren Mitschülern sowie der Jury, bestehend aus den beiden Deutschlehrern und dem Schulleiter, vorlesen. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, denn alle haben wirklich sehr gut vorgelesen. Am Ende war es ein knapper Vorsprung für Luca“, sagte der Schulleiter Oliver Kiefer zur Entscheidung.

Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels wird seit 1959 jährlich vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Zusammenarbeit mit Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen und anderen kulturellen Einrichtungen veranstaltet. Es ist die älteste und größte Leseförderaktion Deutschlands. Der Vorlesewettbewerb steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten und zählt zu den größten bundesweiten Schülerwettbewerben. Mehr als 600 000 Kinder der sechsten Klassen aller Schularten beteiligen sich jedes Jahr an rund 7200 Schulen.

Luca Mayer tritt als Nächstes beim Regionalentscheid am 18. Februar in Villingen gegen die anderen Schulsieger der Region an. Er freut sich schon auf diese Herausforderung und hat auch bereits einen Text ausgewählt, den er vorlesen möchte. „Mir macht das Lesen und Vorlesen wirklich Spaß und ich kann den Termin im Februar kaum abwarten“, betont Luca.