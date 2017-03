Triberg Elektrogeschäft Weisser in Triberg schließt

Elektrogeschäft Weisser in Triberg schließt

Familie Weisser zieht die Reißleine: Das Elektrogeschäft in der Triberger Unterstadt schließt zum 23. März, der Installationsbetrieb bleibt aber bestehen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Früher wurden hier viele Jahre lang Fahrräder verkauft und gewartet, vor etwas mehr als drei Jahren eröffneten dann Dagmar und Helmut Weisser das kleine Elektrogeschäft in der Hauptstraße 6b in Triberg.

Bewusst hätten sie sich für die Räume in der Unterstadt entschieden, erklärte Helmut Weisser, der seit vielen Jahren in Gremmelsbach seine Werkstatt betreibt. Die Familie Weisser hielt hier alles vor, was man gemeinhin als „weiße Ware“ bezeichnet, dazu auch Staubsauger, Kaffeemaschinen bis hin zu edlen Vollautomaten, aber auch Elektrozahnbürsten oder Computerzubehör.

Dazu gab es im Untergeschoss Heimwerkerware aus dem Elektrobereich, wie Steckdosen, Schalter und ähnliches. In Sascha Kuhn hatte man einen sehr kundigen Mitarbeiter, der laut seinem Chef in Sachen Beratung richtig gut war. Er wurde auch von den Kunden sehr geschätzt.

Dennoch mussten Dagmar und Helmut Weisser nun die Reißleine ziehen. „Wir mussten leider feststellen, dass wir weder mit den Preisen der großen Marktketten noch mit dem Internet konkurrieren können. Auch wenn wir sicher eine sehr gute Beratung und einen exzellenten Service anbieten konnten, machte das die Preisdifferenzen nicht mehr wett“, stellten sie bedauernd fest. Es mache keinen Sinn, mit dem Installationsbetrieb den Laden zu stützen. „Zum 23. März wollen wir das Ladengeschäft daher schließen“, stellte Helmut Weisser nüchtern fest. Zuvor wird noch ein einwöchiger Räumungsverkauf stattfinden, bei dem sicher das eine oder andere Schnäppchen bei der im Laden vorrätigen Ware gemacht werden könne. Erfreulicherweise habe auch Mitarbeiter Sascha Kuhn bereits eine neue Aufgabe gefunden, informiert Weisser.

Wir hatten viele gute Kunden, denen die Schließung natürlich nicht gefällt. Wenn es aber Leute gibt, die sich über eine Preissuchmaschine das billigste Angebot heraussuchen und damit dann zu uns kommen – dagegen können wir als Servicepartner nicht ankämpfen“, stellten die Weissers weiter fest.

„Unser Installationsbetrieb bleibt von der Schließung des Ladens aber komplett unberührt. Er wird weiter in bewährter Form bestehen bleiben“, betont Weisser. Er hofft, dass sich eventuell auch ein Nachpächter für die Räume des Ladengeschäfts findet.