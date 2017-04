Triberg Einzelhandel in Triberg und Schonach öffnet die Türen

Vielfalt und geballte Fachkompetenz können die Besucher erleben beim verkaufsoffenen Sonntag und der Autoschau am 9. April. Ein kostenloser Pendelbus zwischen Gemeinden ermöglicht bequemes Bummeln.

Triberg/Schonach – Das Forum Handel und Gewerbe Triberg und der Schonacher Einzelhandel (EHS) laden am n Wochenende zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Von 13 bis 18 Uhr werden die Geschäfte in den beiden Gemeinden geöffnet sein. Das attraktive Angebot ergänzt eine große Fahrradausstellung in der Bike Ranch am Schonacher Fabrikberg.

Anlass für den verkaufsoffenen Sonntag ist die 35. Autoschau der Sparkasse Schwarzwald-Baar, die um 11.30 Uhr vom stellvertretenden Vorstandsmitglied Peter Heine auf dem Marktplatz eröffnet wird. In Schonach wird das Autohaus Schwer seine Neuwagen präsentieren. Während im Herbst die Einzelhandelsvereine getrennte Wege gehen, hat sich die gemeinsame Frühlingsveranstaltung mehr als nur bewährt.

Zum Erfolg trägt der kostenlose Pendelbusverkehr bei, der die Sonntagsbummler unkompliziert von einer Gemeinde in die andere bringt. Die Einzelhändler der beiden Orte wollen ihre Vielfalt und ihre Fachkompetenz unter Beweis stellen, unabhängig davon, ob ein konkreter Kaufwunsch oder nur erste Informationen gesammelt werden. Um die Attraktivität der Veranstaltung zu erhöhen, haben die Triberger und Schonacher Händler ein schönes Rahmenprogramm zusammengestellt. So ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. In Triberg bewirtet die Handballabteilung des Turnvereins die Besucher mit herzhaften und süßen Genüssen auf dem Marktplatz. In der Galerie der schönen Dinge erwartet auch eine Tombola die Kunden. Neben der Autoschau, können sich die Besucher mit der Carrera-Bahn vergnügen, für musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt. In Schonach gibt es Kulinarisches „Rund ums Dorf“. So hat Moosis Lesecafé geöffnet und eine Schulklasse bessert bei Sport-Hör mit leckeren Speisen ihre Klassenkasse auf. Außerdem bietet das Schreibwarengeschäft Moosmann für die Kinder die beliebte Moosi-Rallye an.

„Die macht nicht nur Spaß“, ergänzte Bernd Kaltenbach vom Schonacher Einzelhandel, „es gibt auch schöne, kleine Preise zu gewinnen“. Herbert Ottl und Erich Kaltenbach werden mit Livemusik Besucher und Passanten musikalisch unterhalten. Eine Hüpfburg beim Haus des Gastes wird die Kleinen zum Austoben erwarten. Sehr interessant wird für die Freizeitsportler die Fahrradausstellung der Schonacher Bike Ranch sein. Nicht nur, dass Mirjam und Carsten Schürle exklusive Modelle präsentieren, sie bieten auch die Möglichkeit zu einer kostenlosen Probefahrt mit den brandneuen E-Bikes.

In allen geöffneten Ladenlokalen erwartet die Besucher verschiedene Angebote, die Neuheiten der Saison und eine fachkundige Beratung, sofern diese erwünscht ist. Der verkaufsoffene Sonntag ist außerdem eine tolle Möglichkeit, gemeinsam bummeln zu gehen und sich zu treffen.