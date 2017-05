Triberg Ein musikalisches Danke kommt aus Weißrussland

Ein Ensemble aus der Region Gomel unterhält die Zuhörer in Triberg. Ein Dankeschön für das Engagement eines Vereins, der Tschernobyl-Kinder zur Erholung nach Südbaden holt.

Die Folgen nach Tschernobyl sind in Weißrussland noch immer spürbar. Der Verein „Zukunft für Ritschow“ engagiert sich für junge Menschen aus dieser Region. Neben vielen anderen Aktivitäten wird auch die Gesundheit und Ausbildung junger Menschen aus der Region Gomel in Weißrussland gefördert. „Mit unserem ganzheitlichen Konzept schaffen wir seit zehn Jahren Hoffnung sowie die Zuversicht, die eigenen Fähigkeiten, die eigene Zukunft mitgestalten zu können“, sagt die Vorsitzende Hedi Müller.

Und nun schickte die Region eine Antwort: Ein siebenköpfiges Ensemble hochkarätiger Musiker gab in der Zeit vom 29. April bis zum 7. Mai an verschiedenen Orten, die sich besonders eingesetzt hatten, Konzerte oder begleitete Gottesdienste musikalisch. Auch Triberg gehörte zu den Orten, da sich hier vor allem das Ehepaar Robert und Brigitte Teufel einbringt – und mit ihnen so mancher in der Region um die Wasserfallstadt. In der Neuapostolischen Kirche in der Wallfahrtstraße traten die Musiker auf, die zum Teil von der staatlichen Belarussischen Philharmonie Minsk kommen.

Sie spielten und sangen Werke aus Oper, Operette oder anderen klassischen Kompositionen.

Georges Bizet (Carmen), Emmerich Kálmán mit einigen seiner unverwechselbaren Werken wie die „Czardasprinzessin“ oder Die „Zirkusprinzessin“, der Walzerkönig Johann Strauß (Wiener Blut oder die heimliche Nationalhymne Österreichs, An der schönen blauen Donau) wurden ebenso meisterhaft interpretiert wie das mehr als 100 Jahre alte und als Evergreen geltende „Funiculi, Funicula“, das zur Einweihung der Vesuv-Seilbahn 1880 komponiert wurde. Natürlich durften auch Werke von russischen Komponisten nicht fehlen.

Tenor Semjon Burenkow und Sopranistin Viktorija Zbankova-Strigankova interpretierten meisterlich Melodien von Georges Bizet, Johann Strauß, Franz Schubert oder Sergej Rachmaninow und vielen weiteren Komponisten. 70 Besucher erlebten wunderbare Musik in meisterlicher Interpretation. Sowohl die beiden Sänger als auch die Instrumentalisten bewiesen ein wirklich ausgereiftes Können.

„Zukunft für Ritschow – ein Leben nach Tschernobyl in der Region Gomel“ heißt ein Verein, der sich seit zehn Jahren darum bemüht, Kindern aus der Region Gomel durch einen mehrwöchigen Aufenthalt in der recht reinen Luft Südbadens durch ihr ganzheitliches Konzept Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.

Vor 31 Jahren ereignete sich in der Ukraine in Grenznähe zu Weißrussland ein Unfall, der die Welt erschütterte: Die nukleare Katastrophe von Tschernobyl, bei der am 26. April 1986 der Block 4 des Kernkraftwerks bei der Stadt Prypjat explodierte, nachdem zuvor ein Stromausfall simuliert wurde.

Der in unmittelbarer Grenznähe zu Belarus liegende Reaktor verseuchte die Region vor allem in Richtung der Region Gomel. Obwohl vom weißrussischen Präsidenten Lukaschenko geleugnet und verharmlost, sind die Auswirkungen des Super-GAUs noch heute deutlich bemerkbar, denn 70 Prozent der Strahlung landeten dort. Erschwerend wirkt sich dabei aus, dass Belarus heute zu den ärmsten Ländern Europas gehört.

Das Immunsystem von einer halben Million Kindern wird durch die hohe Strahlenbelastung auch heute noch geschädigt. Viele von ihnen erkranken an schweren Organleiden. Bei dieser heranwachsenden Generation ist das Risiko einer Krebserkrankung ungleich größer als anderswo.

Aus dem gesamten Südwesten kommen die Unterstützer des Vereins, der auch regelmäßig Gasteltern für Neun- bis Zwölfjährige aus der Region Gomel sucht. Ein bis zwei Kinder sollen dabei aufgenommen werden, in diesem Jahr soll dies für die Zeit vom 16. Juli bis zum 12. August geschehen. Nicht nur die Stärkung des Immunsystems und die damit verbundene gesündere Entwicklung der Kinder stehe dabei im Vordergrund – auch das Interesse an Sprachen und fremden Kulturen soll in den Kindern geweckt werden.