Der Tierschutzverein Triberg sucht ein neues Zuhause für Marly, einen hübschen dreijährigen Rüden.

Triberg – Marly ist ein drei Jahre alter Schäfer-Collie-Mix-Rüde und sieht mit seinem weißen Brustfleck und den weißen Vorderfüßen auch super aus. Er sucht dringend sportbegeisterte und hundeerfahrene neue Besitzer. In den letzten Monaten hat er täglich die Schulbank gedrückt und viel gearbeitet. Er sei ein fleißiger Schüler, der schnell lernt, sagt Angela Nock vom Tierschutzverein Triberg. Er brauche aber weiterhin noch einen geduldigen Lehrer mit einer festen Hand. Marly sucht ein neues Zuhause, wo er für immer bleiben kann. Interessenten können sich beim Tierschutzverein Triberg, Angela Nock, 07722/2648, Tierschutzhandy: 0151/61640484 oder per Mail an info@tierschutzverein-triberg.de melden.