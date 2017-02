Triberg Ein besonderer Orden

Narrengemeinde Oberstadt feilt am bunten Programm

Triberg – Der Triberger „Wohlfühlorden“ ist inzwischen weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Seit 2003 wird die besondere Auszeichnung in Form eines Kissens durch die Narrengemeinde Oberstadt überreicht. Auch in diesem Jahr darf man wieder gespannt sein, wer den begehrten Orden beim „Tag der Oberstadt“ für die Verdienste an der Triberger Fasnet verliehen bekommt. Oberstadt-Bürgermeister Matthias Klausmann, besser bekannt als Pfiffer III, freut sich auf seine siebte Amtszeit und ist mit seinem Narrenratsteam schon in den Startlöchern. Die Fasnet hat in der Oberstadt eine lange Tradition und steht seit jeher unter dem Motto „Allen zur Freud’ – Niemand zum Leid“.

Höhepunkt der närrischen Tage ist in der Narrengemeinde Oberstadt der Fasnet-Mendig. Ab 11 Uhr wird am 27. Febraur im Bergseestüble auf der „wohl kleinsten Bühne der Welt“ nicht nur der Wohlfühlorden verliehen. Es gibt auch ein Programm mit „Gallus und seinen Hühnern“, Dieter Stein tritt in die Bütt und langjährige Mitglieder werden geehrt. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Doch nicht nur der „Tag der Oberstadt“ wird vom Team um Pfiffer III kräftig gefeiert. Schon beim Fasnets-puppen-Suchen wollen die Oberstädtler möglichst viele Narren auf die Straßen locken. Denn bereits zum dritten Mal steht die „Oberstädtler Wirtshausfasnet“ auf dem Programm. Kinder, Narrenräte, Stadtmusik und alle Interessierte ziehen auf einer festgelegten Route durch alle Gasthäuser der Oberstadt. Vom „Bergseestüble“ über „Rodelbahn“, „Poseidon“ und FCT-Clubhaus wird der Beginn der hohen Tage gefeiert.

Bei den Umzügen am Donnerstag, 23. Februar, und am Sonntag, 26. Februar, beteiligt sich die Narrengemeinde Oberstadt. Außerdem wird der Holzschuehklepferball in Gremmelsbach besucht. Am Dienstag treten die Narren schließlich beim Fackelmarsch den schweren Gang zum Puppenverbrennen an. Im Bergseestüble wird am Aschermittwoch traditionell zum Heringsessen geladen.