Triberg Ein Spiel mit Emotionen und Illusionen beim Triberger Weihnachtszauber

Beim Triberger Weihnachtszauber sorgen eine Million Lichter, Magie, Musik, Feuerwerk und eine dramatische Feuershow auf dem Wasserfall für eine beseelte Atmosphäre, die auch nach Weihnachten anhält.

Der Weihnachtszauber ist ein Spiel mit Emotionen. Da sind die Künstler, die im Kurhaus und auf der Naturbühne mit ihrer Musik und ihrem Gesang oder magischen Darbietungen für gute Laune sorgen. Da sind die Akteure in der Kinderwelt, die die kleinen Weihnachtszauberbesucher mit Geschichten, Zirkusvorführungen oder einer akrobatischen Fahrradshow begeistern und zum Mitmachen einladen. Und dazu gehören die eine Million Lichter, die glitzern und funkeln und das Areal in romantisches Licht tauchen. Begleitet wird die Veranstaltung vom SÜDKURIER als Medienpartner.

Und da ist die Feuershow mitten auf dem Wasserfall. Hier hat Feuerkünstler Saraph alias Hannes Schwarz ganz tief in die emotionale Trickkiste gegriffen, um die Zuschauer in seinen Bann zu ziehen. Kann die Eiskönigin den im vergangenen Jahr vom Feuer bezwungenen Herrscher des Feuers motivieren, den Kampf mit dem Element wieder aufzunehmen? Und kann Saraph seine Angst nach dem Unfall vor genau einem Jahr überwinden? Mit diesen fast schon philosophischen Fragen befasste sich Hannes Schwarz bei der Ausarbeitung der Show, in der er den Unfall thematisch aufarbeitete.

Das Ergebnis trifft die Zuschauer mitten ins Herz. Bei der knapp 15-minütigen Show züngeln die Flammen passend zur Musik wie eh und je. Und am Ende ist klar: Saraph ist erneut der Be-Herrscher der Flammen. Wenngleich er aus Sicherheitsgründen auf pyrotechnische Effekte verzichtete. Stattdessen ergänzte eine Lasershow das Spiel mit dem Feuer. Emotionen anderer Art vermittelten die Künstler Sandy Rose, Maricel und Voice& Boys. Die Eventband aus Stuttgart begeisterte das Publikum. Auf der Naturbühne heizten die Wombats aus Schonach den Zuhörern ordentlich ein. Für magische Momente sorgte Zauberer Mathias Jakob. Mit seinen Karten- und Taschenspielertricks verblüffte er das Publikum ein ums andere Mal. Und immer, wenn der Zuschauer glaubt, einen Trick durchschaut zu haben, zauberte er eine neue Illusion herbei. Am Ende des dritten Weihnachtszaubertages sorgte das Feuerwerk für emotionale Momente. Die Zuschauer quittierten die Himmelslichtmalerei mit „Ah“ und „Oh“ und waren beseelt von der Atmosphäre, die auch nach Weihnachten anhält.

Weihnachtszauber

Im Kurhaus und auf der Naturbühne ab 15 Uhr: Jenny Bright, Rolf Royce & Candy Andy, Schwarzwald Quintett, Rebecca Weisser, Maricel, Magic Acoustic Guitars. Kinderwelt: Märchenerzählerin, Bike-Show mit Daniel Rall, Kling Glöckchen Klingeling. Wasserfall: Feuershow ab 17.30 Uhr fünf Mal. 21 Uhr: Feuerwerk (spr)