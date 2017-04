Triberg Ein Instrument für jedes Kind soll es sein

Die Triberger Stadtmusik kooperiert mit der Grundschule, auch die Jugendmusikschule ist bei der Bläserklasse mit im Boot – und die hofft nun auf eigene Instrumente.

Triberg – Eine gute Idee hatten die Verantwortlichen der Stadt- und Kurkapelle, um Kinder für Musik zu begeistern und so Nachwuchs für ihre Jugendkapelle zu gewinnen. Kooperation mit der Grundschule heißt das Zauberwort, wie Dirigent Hansjörg Hilser verrät. Beim neuen Schulleiter Felix Ludwig rannte man offene Türen ein. Er träumte gerade davon, die Grundschule in ein musisches Bildungszentrum mit rhythmischen Klängen und fröhlichen Tönen zu verwandeln.

Dabei geht es dem Rektor nicht nur um den Spaß in den Klassenzimmern. „Musikalische Grundfertigkeiten bringen auch positive Effekte für das Lernen in anderen Fächern mit sich“, verweist er auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Eine Klasse, die Blasinstrumente spielen lernt, wie Hansjörg Hilser vorschlug, sieht er als ideale Ergänzung in Bezug auf sein geplantes Musikprofil der Grundschule. Begeistert zeigte sich auch die Musiklehrerin der Schule. Tanja Engelke war von Anfang an mit im Boot, weil sie gleichzeitig bei der Stadtmusik aktiv ist. Ein Gespräch mit Bernd Rimprecht, dem Leiter der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen, brachte den Stein ins Rollen und die passenden Instrumente in die Schule. „Durch die Kooperation mit der Jugendmusikschule klappt jetzt alles hervorragend“, freut sich Hilser.

Die Blasinstrumente wurden zu Beginn des laufenden Schuljahres den Drittklässlern vorgestellt. Insgesamt 16 Schüler meldeten sich daraufhin im Hinblick auf ihr ausgewähltes Instrument für die Bläserklasse an. Während ihre Mitschüler den Musikunterricht besuchen, der im Lehrplan vorgesehen ist, erhalten die jungen Bläser zeitgleich gesonderten Unterricht an ihrem Instrument. Realschullehrer Hansjörg Hilser kann derzeit den Instrumentalunterricht am Vormittag ehrenamtlich übernehmen, da er sich Elternzeit für seinen kleinen Sohn genommen hat. Der Leiter der Stadtmusik wird dabei unterstützt von Tanja Engelke. Zusätzlich proben die Musikschüler in kleinen Gruppen einmal in der Woche bei Lehrern der Jugendmusikschule. Diesen zusätzlichen Unterricht bezahlen die Eltern, ebenso die Miete für die Instrumente. „Drei Instrumente kann uns die Stadtkapelle ausleihen, alle anderen müssen wir mieten“, stellt Hilser klar. Das Projekt sei langfristig angelegt, darum wird der Orchester-Unterricht für die Drittklässler in der vierten Klasse weiter geführt und für die künftigen Dreier wird wieder eine Bläserklasse angeboten. Die Dauer-Kooperation mit der Schule wurde vom Kultusministerium für die nächsten fünf Jahre genehmigt. „Schön wäre es, wenn wir Geld hätten, um Instrumente zu kaufen“, blickt der Dirigent in die Zukunft. Der Verein hat sich deshalb beim Vereinswettbewerb von SÜDKURIER und Sparkasse beworben.

Grundschul-Bläserklasse

Die Grundschul-Bläserklasse wird beim Unterricht der Jugendmusikschule in sechs Instrumental-Gruppen aufgeteilt. Die Proben für Holz-Instrumente sind getrennt in Klarinette, Alt-Saxophon und Querflöte, während bei den Blech-Instrumenten Waldhorn, Posaune und Trompete ebenfalls in drei Kleingruppen erklingen. Ein Instrument kostet rund 1000 Euro. Wenn die Stadtkapelle genügend davon kaufen könnte, müssten die Eltern keine Miete bezahlen. Dann könnten auch Kinder aus Familien ohne Musik-Interessen oder mit Migrationshintergrund davon profitieren. (kim)