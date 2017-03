Triberg Egon Schiele steht im Mittelpunkt

Einer der prägendsten Künstler der Wiener Moderne wird in der Filmreihe "Kunst im Kino" portraitiert.

Triberg – Die Filmreihe „Kunst im Kino“ wird am Sonntag, 19. März, um 10.30 Uhr mit „Egon Schiele – Tod und Mädchen“ in den Kronenlichtspielen fortgesetzt. Wien, Anfang des 20. Jahrhunderts: Der junge Egon Schiele ist mit seinen originellen, erotisch aufgeladenen Werken einer der meist diskutierten Künstler seiner Zeit. Leidenschaftlich lebt er für seine Kunst, die inspiriert wird von schönen Frauen und dem Geist einer zu Ende gehenden Ära. Seine jüngere Schwester Gerti ist seine erste Muse, doch schon bald stehen zu ihrem Missfallen immer neue Mädchen für Egon Modell. Der Film lässt einen der prägendsten Künstler der Wiener Moderne aufleben und ist zugleich ein pulsierendes wie episches Zeitbild. Als Auftakt zum Gedenkjahr 2018 zeigt die Albertina in Wien bereits jetzt bis 18. Juni eine umfassende Ausstellung von Egon Schieles Werk. Der Eintritt für die Sonntags-Matinee beträgt neun Euro, Loge zehn Euro.