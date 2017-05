Triberg Egerländer Gold rockt das Kurhaus

Die Blaskapelle feiert ihr 20-jähriges Bestehen und belohnen ihre Fans mit einem mehrstündigem Konzert in Triberg.

Triberg – Einen leidenschaftlichen und begeisterten Abend erlebten die Besucher im voll besetzten Kurhaus in Triberg. Mehr noch: Die treuen Fans Christel und Herbert Kunze feiern an diesem Tag ihre goldene Hochzeit. Viele kamen passend im Dirndl oder in der Lederhose. Mathias Gronert und seine Blaskapelle „Egerländer Gold“ haben gute Kontakte zur Stadt- und Kurkapelle Triberg, die als Veranstalter fungierte und die Gäste bewirtete. Links und rechts waren auf der Bühne Leinwände aufgebaut, die so für gute Sicht von allen Plätzen garantierten. Gleich zum Eröffnungsmarsch „Blasmusikgrüße“ von der neuen CD und nach der „Fuchsgrabenpolka“ von Ernst Mosch herrschte bereits eine ausgelassene Stimmung im Saal.

Wilfried Rösch, der anwesend war, hatte den „Solistentraum“ komponiert. Die Tenorhornspieler Simon Lauble und Jürgen Schillinger erhielten stürmischen Applaus und kamen um eine Wiederholung nicht herum. Schillinger ist offensichtlich ein Allround-Talent, denn er zeigte nicht nur seine Künste am Schlagzeug, sondern sang mit Gronert zusammen „Auf die Vogelwiese ging der Franz“. Moderator Markus Dorer aus Furtwangen bezeichnete das Duo als die Wildecker Herzbuben. Lauble komponierte das Stück „Sommernachtsfest“, das anschließend auf dem Programm stand.

Dem Dirigenten war den ganzen Abend über keine Anstrengung anzumerken, er dirigierte mit seinen wenigen Handbewegungen. So etwas gelingt nur, wenn alle Musiker ihr Instrument hervorragend beherrschen. So macht es den Schlagzeugern auch nichts aus, auf Tischen mit ihrer Trommel zu musizieren, so wie das jüngste Mitglied Martin Aberle zusammen mit Bernd Schätzle. Letzterer und der Posaunist Norman Ramsteiner sind aktive Musiker der Stadt- und Kurkapelle Triberg.

Die Blasmusiker haben treue Fans, die am Abend anwesend waren. So kommen Ali, Emma und Klaus seit 1997 zu den Konzerten. Monika und Günter Westphal feierten an diesem Tag die Rubinhochzeit. Selbst Christel und Herbert Kunze aus Vöhrenbach hatten ihre goldene Hochzeit so ausgerichtet, dass sie am Abend mit der Kapelle feiern konnten. Christel Kunze legte allergrößten Wert darauf. Sie war bekleidet mit einem gelben Trainingsanzug und dem Logo des Bundesligavereins BVB und war ständig über den Spielstand des DFB-Pokalfinales im Bilde.

Dass ihr Verein dann noch gewann, krönte ihren Jubeltag. Vom Moderator gab es eine Ausgabe der ersten CD als Geschenk für ihre Treue. Dorer führte mit seinem Charme und Humor durch den Abend und sorgte mit seinen Witzen für viele Lacher im Saal. ie groß das Repertoire der Blaskapelle ist, zeigte sich bei ihrem Ausflug zu Jacques Offenbach mit „Swinging Offenbach“. Den ganzen Abend über klatschten die Besucher rhythmisch mit. Kein Halten gab es mehr, als Martin Aberle mit seinem Xylofon „Zirkus Renz“ mit atemberaubender Geschwindigkeit zelebrierte. Für den stürmischen Beifall wiederholte er das Stück. In der zweiten Pause konnten sich die Besucher über die auf der Videoleinwand zu sehenden Bilder aus 20 Jahren Egerländer Gold freuen. Der gefeierte Geburtstag ist gelungen und wer noch nicht genug von der ins Herz und in die Beine gehenden Musik hatte, kaufte sich die Jubiläums-CD.