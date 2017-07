Triberg EGT nimmt die Energiedienstleistungen noch stärker in den Fokus

EGT nimmt die Energiedienstleistungen noch stärker in den Fokus

Das Triberger Unternehmen sieht sich gut für die Zukunft aufgestellt, allerdings verliert der Standort Triberg 40 Arbeitsplätze, die Gebäudetechnik wandert nach St. Georgen ab.

Triberg – Dank einer Erweiterung der Energiedienstleistungen blickt die EGT optimistisch in die Zukunft. Allerdings verliert Triberg aufgrund einer Verlagerung nach St. Georgen rund 40 Arbeitsplätze. Dort werden fünf Millionen Euro in einen Neubau investiert. Eine hohe Ergebnisstabilität, gute Aussichten hinsichtlich des Ertragswachstums und eine neue Gesellschaft in Frankfurt: Bei der EGT Unternehmensgruppe sprechen der Vorstandsvorsitzende Rudolf Kastner und Jens Buchholz, Mitglied des Vorstands, von einem „sehr guten Jahr“. Dennoch gibt es für die Stadt Triberg einen Wermutstropfen.