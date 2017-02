Triberg Differenzen zwischen Mitarbeiter und Pfarrgemeinderat sind geklärt

Kirchliche Mitarbeitervertretung der Pfarrgemeinde Maria in der Tanne stellt Arbeit und Ziele im Pfarrgemeinderat vor, außerdem wird über ein Präventionskonzept diskutiert. Hintergrund ist der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche.

Raumschaft Triberg – Die Grippewelle machte auch vor dem Pfarrgemeinderat der Kirchengemeinde Maria in der Tanne nicht halt. Denn zur ersten Sitzung im neuen Jahr konnten lediglich zwölf Mitglieder des Kirchengremiums in den Triberger Pfarrsaal kommen. Umso mehr Gäste konnte der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Gerald Sandner, aber begrüßen. Denn neben Elvira Gaus, der Kindergartenbeauftragten der Pfarrgemeinde, waren auch die drei Mitglieder der MAV (kirchliche Mitarbeitervertretung) vom Pfarrgemeinderat eingeladen worden, um ihre Arbeit vorzustellen.

Im vergangenen Sommer hatte es zuletzt Differenzen zwischen den beiden kirchlichen Gremien gegeben, nachdem Pfarrgemeinderäte einige Kritik an der Mitarbeitervertretung in der Seelsorgeeinheit geäußert hatten. Das Personal, das für die Sitzungen der Mitarbeitervertretung abgestellt sei, fehle in den Kindergärten, was auch bei Eltern zu Unverständnis führe, hieß es damals von einigen Räten.

Die Sitzungen beanspruchten zu viel Zeit. Die drei Mitglieder der Mitarbeitervertretung – Ute Meier, Barbara Brohammer und Diana Schmidt – erklärten den Pfarrgemeinderäten ihre Arbeit. Zuvor wies Ute Meier, Leiterin des Nußbacher Kindergartens und Vorsitzende der Mitarbeitervertretung, darauf hin, dass die Mitarbeitervertretung alle kirchlichen Arbeitnehmer der Seelsorgeeinheit arbeitsrechtlich repräsentiere und nicht nur die Kindergartenmitarbeiter.

Auch Diana Schmidt, die in dem Gremium die Protokollarbeit übernimmt, wies gleich zu Anfang auf einen Missstand hin: „Eigentlich sollten wir fünf Mitglieder sein, sind aber nur zu dritt mangels Kandidaten bei der letzten Wahl“, so die Erzieherin.

Die Mitglieder der Mitarbeitervertretung hätten Anspruch auf Freistellung von der dienstlichen Tätigkeit während Sitzungs- und Fortbildungszeiten sowie auch auf Reduzierung der übertragenen Aufgaben. Erstellt der Dienstgeber beispielsweise einen Dienstplan, der gegen die Arbeitsvorschrift verstoße, sei die Mitarbeitervertretung Ansprechpartner und Vertreter der Mitarbeiter. „Die Mitarbeitervertretung ist rechtmäßig und von allen Seiten umzusetzen“, sagte Schmidt.

Der Erzbischof wolle ausdrücklich die Arbeit der Mitarbeitervertretung. „Wir sollten nicht gegeneinander arbeiten“, appellierte Schmidt. Pfarrgemeinderatsmitglied Bernhard Dold bat die Vertreter der Mitarbeiter, „mit dem Zeitbudget schonend umzugehen“. „Es kostet eine ganze Menge Geld“, sagte Dold weiter. „Fakt ist, dass Dienstgeber und Dienstnehmer manchmal widerstreitende Interessen haben“, meinte Elvira Gaus. Man befinde sich aber auf einem guten gemeinsamen Weg. Auch Gerald Sander betonte, dass es nie das Bestreben des Pfarrgemeinderates gewesen sei, die Mitarbeitervertretung zu dezimieren oder zu zerstören. „Ihre Arbeit ist wichtig und wir erkennen sie auch an“, so Sandner am Schluss.

Sandner informierte in der Sitzung zudem über ein Präventionskonzept, das die Kirchengemeinde aufgrund eines Beschlusses der Deutschen Bischofskonferenz zum Ende des Jahres vorlegen müsse. „Hintergrund ist der Missbrauchsskandal“, sagte der Pfarrgemeinderatsvorsitzende. Er betonte jedoch, dass auch Vereine ein Konzept erstellen müssten und will nun eine Gruppe zusammenstellen, die sich darum kümmert.

„Es ist gut, dass die Kirche dazu ein Gesetz herausgegeben hat“, sagte der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats weitere. Polizeiliche Führungszeugnisse mussten in der Vergangenheit schon alle Zuständigen für die Ministranten- und Jugendarbeit und Pfarrer Andreas Treuer sowie Diakon Klaus Dieter Sembach vorlegen.

Mitarbeitervertretung

Die Mitarbeitervertretung ist die Interessenvertretung aller Mitarbeiter der Kirchengemeinde Maria in der Tanne. Sie nimmt die Aufgaben und Verantwortungen wahr, die ihr nach der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) der Erzdiözese Freiburg übertragen sind. Sie ist dabei einem Betriebsrat ähnlich und kümmert sich um Anregungen und Beschwerden der Mitarbeiter, um Arbeitsschutz und setzt sich für frauen- und familienfreundliche Arbeitsbedingungen in der Kirchengemeinde ein. Alle vier Jahre müssen die Mitglieder neu gewählt werden. (lna)