Triberg/Schonach Die Narren in Triberg und Schonach sind kreativ  und tierisch gut drauf

Die Narren in Triberg und Schonach sind kreativ – und tierisch gut drauf

Die Sonntagsumzüge stellen den perfekten Fasnethöhepunkt für Triberg und Schonach dar. Umzugsteilnehmer und Zuschauer versprühen beste Laune.

Bei traumhaftem Narrenwetter zogen gestern Nachmittag auch in Triberg und in Schonach zahlreiche Umzugsteilnehmer durch die Straßen.

Über 700 bestens gelaunte Zuschauer verfolgten den Sonntags-Umzug der Narrenzunft durchs Städtle. Die Gruppen bewiesen Fantasie: Die Steggehexen der Samschdigs-Spättle machten den etablierten Hexengruppen Konkurrenz. Aber Turm-, Schillerstein, Burg-, und Wasserfallhexen hielten dagegen und wirbelten in der Hauptstraße. Auch der Vogelpark war wieder Thema.

Mit langen Bärten und vielen Haaren setzten die Oberstadt-Narren mit Matthias Klausmann „Wickie und die starken Männer“ gekonnt um. Die fröhlichen Pinguine des FC Triberg hatten sogar einen Iglu mitgebracht.

Viel Flüssiges verteilten die Bardamen von „Tribergs mobiler Bar“. Ein herrlicher Anblick waren die Flugzeuge der Stabhalterei Freiamt mit Oberstabhalter Weissi I. Sie forderten den „Airport Freiamt“ – ohne Genehmigung, aber mit einer Bauzeit von unter zwei Monaten schneller als das Original. Teufel, Spättle, Fuchs, Federeschnabel und die Narrenräte samt Zunftmeister Volker Fleig bildeten den Abschluss des farbenprächtigen Umzugs. Die musikalischen Akzente setzten neben der Stadtmusik die „Bordellos“, der Fanfarenzug sowie die Radautrommler.

Auch in Schonach zog standesgemäß der große „Fasnet-Sondigumzug“ mit einheimischen Gruppen ums Dorf. An der Spitze sorgten die Zunfthexen dafür, dass keiner der vielen Zuschauer den Narren im Weg stand. Eine große Gruppe an Geißenmeckerern und Geißenmägden eröffnete den Zug der kostümierten Teilnehmer. Ganz im Takt der Kurkapelle schwangen die Hästräger die Fuchsschwänze zum Narrenmarsch.

Der Hästräger des heidnischen Jägers begleitete die Geißen traditionell im 25. Jahr beim Umzug. Zudem wurde der 555. Geburtstag seines Kostüms von der Narrenzunft mit einem Wagen gefeiert, obwohl ab sofort der Wolf und die Rotkäppchen „de Hit“ sein werden. Genauso war er heuer nicht der einzige Waidmann. Die Männer des Stammtischs „Fässle“ verkleideten sich auch als Jäger und wurden von ihren Frauen als Trophäen begleitet. Um gegen diese Idee und für Tierrechte zu demonstrieren, hatte sich eine Zuschauergruppe zusammengeschlossen und hielt den Wagen kurz auf.

Für Frieden warb auch der Stammtisch „Schönen Aussicht“ als Hippies. Einen Blick in die friedvollen 1960er Jahre hätte die Gruppe „So Schee“ werfen können, die mit ihrem Outfit als Zeitreisende ausgestattet war. In ein so goldenes Zeitalter würden auch die „SchmuDo-Mädels“ passen. Denn egal ob Glasfaser, Kurgarten, Freibad, Weltcup, Raumschaft oder Seifenberg: „d’Schone ist ihnen ein goldener Bambi wert.“ Das Dorf noch schöner machten die Blumen im Topf der „Lustigen Fasnettruppe“.

Neben „Narri-Narro“ hallte ebenso „Toffi-Fee“ durch die Straßen. Und auch die Schützenhexen hatten wieder ihren Spaß mit dem Publikum.