Triberg Die Kultkneipe öffnet wieder  Ehepaar pachtet das Nachtkrapp

Das Bistro-Pub „Nachtkrapp“ hat wieder geöffnet. Unter neuer Leitung erstrahlt der Treff für Jung und Alt in Triberg in neuem Glanz.

Bürgermeister Gallus Strobel und die Mitglieder des Gemeinderats zeigen sich erfreut, dass mit Elisa Piana und Sam Houssaini neue Pächter für die Gaststätte gefunden werden konnten. Das Ehepaar stammt aus Sardinien. Houssaini ist gelernter Koch und legt Wert auf hausgemachte Speisen. Beide haben Erfahrung in der Gastronomie und waren zuletzt fünf Jahre lang in einem Eiscafé in Villingen tätig. Das „Nachtkrapp“ ist täglich ab 17 Uhr geöffnet. Themenabende und Livemusik stehen ebenfalls auf dem Plan.