Deutschkenntnisse sind der Schlüssel zur Integration

Angebot für Flüchtlinge im Kinder- und Familienzentrum, Hilfen zum Ausfüllen von Formularen

Triberg – Albrecht Benzing von der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit stellt am Dienstag, 14. Februar, um 17 Uhr im „Kuguck doch mal vorbei!“ Kinder- und Familienzentrum in der Wallfahrtsstraße in Triberg die Arbeit der Schreibstube vor. Das Diakonische Werk und die evangelische Erwachsenenbildung "Flucht und Migration" laden Interessierte, die das Projekt kennenlernen möchten, sowie Menschen, die vielleicht bei einem ähnlichen Projekt mitarbeiten möchten, zur Schreibstube ein. Flüchtlingen bei Amtsgängen zu begleiten oder ihnen beim Ausfüllen von Formularen zu helfen, ist enorm wichtig, denn sie haben mit vielen Ämtern zu tun. In Schwenningen entstand mit Unterstützung der Diakonie und dem Engagement von Albrecht Benzing die Schreibstube, ein niederschwelliges, gut erreichbares Angebot. Innerhalb eines Jahres haben rund 250 Flüchtlinge die Dienste der Ehrenamtlichen in Anspruch genommen.