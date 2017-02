Triberg Der SÜDKURIER in Triberg zieht um

Ab Samstag sind wir für Sie an neuem Ort mit verlängerten Öffnungszeiten da.

Triberg (cas) „Wir ziehen um!“ Am Samstag, 18. Februar, öffnet die neue SÜDKURIER-Annahmestelle Fernsehtechnik Stockburger. Die bisherige Geschäftsstelle ist am 17. Februar zum letzten Mal geöffnet. Zum Start an der neuen Adresse gibt es einen kleinen Sektempfang mit Brezeln und Kaffee. Am Glücksrad können Sie tolle Preise gewinnen, aber auch die Verlierer werden nicht leer ausgehen. Zudem erhält jeder, der am Samstag dort ein Drei-Monate-Abo abschließt, einen Monat geschenkt und außerdem einen Einkaufsgutschein von 20 Euro für Fernsehtechnik Stockburger. In der neuen Annahmestelle in der Schulstraße 5 in Triberg können Sie ab Samstag private Kleinanzeigen oder Familienanzeigen aufgeben, alles rund ums Abo erledigen und Veranstaltungskarten beim Reservix-Kartenverkauf erwerben. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 18 Uhr und am Samstag von 9 Uhr bis 12.30 Uhr. Ansprechpartner vor Ort ist Bernd Stockburger, Telefon 07722/5531. Die Mediaberatung für Geschäftskunden des SÜDKURIER und der Veranstaltungskalender Triberg bleiben weiterhin in den Händen des Teams von Manfred Moosmann. Uwe Oestereich ist unter der Telefonnummer 07723-93245844 zu erreichen, Manfred Moosmann unverändert unter 07723-93245821. Die E-Mail-Adressen sind weiterhin unverändert nutzbar. Die Redaktion Triberg ist ebenfalls weiterhin unter der E-Mail-Adresse triberg.redaktion@suedkurier.de für Anregungen und Hinweise erreichbar. Alle Fragen privater Kunden und Leser werden auch unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/ 880 80 00 beantwortet.