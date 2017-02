Triberg Der SÜDKURIER hat neuen Standort

Das neue Service-Center ist auf die Region abgestimmt, seit Samstag sind wir in der Schulstraße 5 zu finden.

Große Freude herrschte am Samstag im neuen Service-Center des SÜDKURIER. Achim Herrmann von der Regionalleitung für den Kundenservice eröffnete das freundlich gestaltete Service-Center in der Schulstraße 5. Bisher war der SÜDKURIER in der Hauptstraße zu erreichen.

Nun ist er direkt hinter dem Marktplatz in den Geschäftsräumen von Fernsehtechnik Stockburger stationiert. Ein heimeliges Café neben dem Verkaufstresen verleiht dem Center eine freundliche Atmosphäre. Die gemütlichen Sessel laden geradezu ein, in den neuesten Zeitungen zu stöbern und eine Annonce aufzugeben. Mehrere Interessenten aus der Wasserfallstadt fanden sich pünktlich zur Eröffnungsfeier mit Sektempfang ein. „Heute geht die 16. Geschäftsstelle in unserem Verbreitungsgebiet an den Start“, sagte Achim Herrmann nicht ohne Stolz. Er stellte den Gästen das Ehepaar Bernd und Ulrike Stockburger als Verantwortliche für die Annahmestelle vor, die für kundenfreundliche Öffnungszeiten garantieren. „Wir haben Öffnungszeiten wie nie zuvor“, freute sich Herrmann. Von Montag bis Freitag ab 9 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 18 Uhr sei geöffnet. Sogar am Samstagvormittag könne man private Kleinanzeigen oder Familien-Annoncen aufgeben und alles rund ums Abo erledigen sowie Karten im Vorverkauf für Veranstaltungen erwerben.

„Wir wollen mit unseren Lesern im Gespräch bleiben, um die Zeitung weiter zu entwickeln, darum sind uns die Geschäftsstellen ein wichtiges Anliegen“, informierte der Kundendienst-Leiter. Dann machte er noch auf zahlreiche weitere Möglichkeiten aufmerksam, die der SÜDKURIER-Shop bietet, angefangen von Büchern aus der Region, die man erwerben kann über Wanderkarten bis hin zu ausgewählten Produkten aus dem Schwarzwald und vom Bodensee.