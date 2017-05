Triberg Christoph Sonntag in Triberg  Trendjagd bis zum Urologen

Christoph Sonntag in Triberg – Trendjagd bis zum Urologen

Der schwäbische Satiriker Christoph Sonntag eröffnet die 2017er-Comedy-Reihe des Hotels Schwarzwald Residenz.

Zwei Comedy-Veranstaltungen bietet das Hotel Schwarzwald Residenz Triberg im Frühjahr und Herbst 2017 an. Beide Comedy-Abende sind hochkarätig besetzt und so startet bereits der Auftakt mit einem Paukenschlag: Kein Geringerer als der schwäbische Star-Comedian Christoph Sonntag konnte verpflichtet werden.

Er wird mit seinem aktuellen Programm seiner Radio-Live-Comedyshow, „Bloß kein Trend verpennt“, am Freitag, 19. Mai, einen kulturellen Höhepunkt in der Wasserfallstadt setzen. Wer Sonntag kennt, weiß, dass er das Publikum mit seiner intelligenten Satire zu begeistern weiß. Nicht umsonst wird er als Vorzeige-Kabarettist Baden Württemberg gehandelt.

Auf das Programm im Kurhaus Triberg dürfen sich die Zuschauer freuen, denn der Künstler wird in seiner Liveshow sämtliche Register seines Könnens ziehen. Auch wenn er sich Sonntag nennt, so lebt er doch nach dem Motto: „Jeden Tag wird ein neuer Trend durchs Dorf und durch die Stadt gejagt.“ Und der Comedian rennt jedem Trend hinterher und checkt ihn ab. Das Ergebnis auf der Bühne ist entlarvend, meist peinlich für den Trend und immer zum Totlachen.

Mit poppig-witziger Musik untermalt, gehen die Gäste mit dem sparsamen Schwaben auf eine Flugreise. Selbstverständlich in der preiswerten Economy Class, das versteht sich wohl von selbst.

Weitere Themen im Programm: bei Sonntag steht ein Besuch beim Urologen an und die schwäbischen Politgrößen Winfried Kretschmann und Günter Oettinger verfallen dem Jugendwahn. Bringt man als Resümee die Meinungen der Medien auf einen Nenner: „Sonntag ganz neu, also wie immer: der Alte.“

„Ich bin mit dem Vorverkauf bisher sehr zufrieden, obwohl es noch Plätze in den einzelnen Kategorien, die zwischen 29 und 35 Euro liegen, gibt. Ich wünsche mir ein möglichst volles Kurhaus, denn eine Veranstaltung mit dem großartigen Christoph Sonntag wird es bestimmt so schnell in Triberg nicht mehr geben“, informiert Veranstalter Georg Wiengarn abschließend im Gespräch mit unserer Zeitung

Noch können Eintrittskarten übers Internet und an der Hotelrezeption, Telefon 07722/96230, bestellt werden. Für Kurzentschlossene wird eine Abendkasse ab 19 Uhr eingerichtet. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr im Triberger Kurhaus.