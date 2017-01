Triberg-Nußbach Chorgemeinschaft der Nußbacher Pfarrkirche beeindruckt

Musikalische Messe macht Kirchenpatrozinium zu einem ganz besonderen Fest.

Der heilige Sebastian ist der Kirchenpatron der Nußbacher Pfarrkirche. Der Namenstag am 20. Januar wird in der Pfarrei immer mit einem feierlichen Hochamt begangen. Sebastian starb für seinen Glauben als Märtyrer in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts in Rom. Pfarrer Andreas Treuer hielt am Sonntag zusammen mit Diakon Klaus Sembach den Gottesdienst in der Nußbacher Pfarrkriche.



Zum Festgottesdienst zu Ehren des Kirchenpatrones war der Altarraum mit Blumen festlich geschmückt. Das Kirchenpatrozinium ist nicht nur ein Fest für die Gläubigen, auch für die Nußbacher Chorgemeinschaft ist es besonderer Tag – er ist ein fester Bestandteil im Jahreskalender des Chors. Die Sänger begleiten den Gottesdienst seit jeher musikalisch. In diesem Jahr hatte der Chor unter Leitung von Irina Hilser die Friedensmesse in G von Lorenz Maierhofer einstudiert.



Unterstützt von einem Streichquartett der Musiklehrer der Jugendmusikschule St. Georgen/Furtwangen hinterließ die gesungene Messe einen nachhaltigen Eindruck bei den Kirchenbesuchern. Organist war Markus Helm.