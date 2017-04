Triberg-Nußbach Bunter Abend der Chorgemeinschaft zu Patrozinium

Weltlicher Teil der Patroziniumsfeier mit dem Motto „Musik verbindet“.

Triberg-Nußbach – Der bunte Abend der Chorgemeischaft Nußbach findet am 22. April statt. Dieser Abend ist die traditionelle, weltliche Patroziniumsfeier. Die kirchliche Feier wurde bereits am 22. Januar in einer feierlichen Messe von uns musikalisch mitgestaltet.

Nach einigen intensiven Wochen fleißiger Probearbeit mit der Chorleiterin Irina Hilser, steht nun das Programm fest. Der bunte Abend steht unter dem Motto „Musik verbindet.“ Es dürfen alle Besucher des Abends gespannt sein auf abwechslungsreiche Gesänge und weitere Überraschungen.

Ort der Veranstaltung ist die Turn- und Festhalle in Nußbach. Beginn ist um 19.30 Uhr, Halleneinlass ist bereits ab 18.30 Uhr. Anmeldungen und Tischreservierungen werden gerne von Petra Kammerer, Telefon 07722/2 11 42 entgegen genommen.