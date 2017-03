Triberg Bürgermeister holt Ehrungen nach

Annemarie Glettenberg und Gottfried Philipp werden von Gallus Strobel für ihre ehrenamtliche Arbeit im Triberger Pflegeheim gewürdigt.

Triberg (hjk) Ganz schön Zeit hat sich der Triberger Bürgermeister Gallus Strobel genommen, bis es endlich so weit war. Denn eigentlich war die Ehrung, die er am Wochenende in der Cafeteria des Pflegeheims St. Antonius vornahm, bereits zum Ehrenamtsempfang der Stadt zu Beginn des Jahres vorgesehen.

Zwei Menschen, die sich um das Pflegeheim beziehungsweise dessen Bewohner in besonderem Maße verdient gemacht haben, sollten damals geehrt werden: Zum einen war dies Annemarie Glettenberg, zum anderen Heimfürsprecher Gottfried Philipp, der zudem auch an jedem zweiten Samstag im Monat einen Stammtisch für die Senioren organisiert.

Die beiden Geehrten sind seit vielen Jahren vielfältig ehrenamtlich im Pflegeheim St. Antonius tätig. Beide zeigten sich ob der öffentlichen Ehrung durch das Gemeindeoberhaupt der Wasserfallstadt sichtlich berührt, stehen sie doch nicht ganz so gern im Blick der Öffentlichkeit, wie sie sagten.