Triberg Breitband kommt bald auch nach Triberg

Die erste Ausbaustufe führt von der Geutsche bis zum Kurhaus. Die Glasfaser-Hausanschlüsse sollen schon bald verlegt werden.

Triberg – Nun kommt der Kreisbackbone in Triberg an – und es sollen schon bald die ersten Glasfaser-Hausanschlüsse verlegt werden. „Von der Geutsche bis zum Kurhaus“ heißt die erste Ausbaustufe in der Wasserfallstadt, dabei sollen möglichst alle Nebenstraßen dazwischen ans Netz gehen.

Reinhold Mayer brachte den eingeladenen Hausbesitzern die Nachricht. Das Interesse war recht groß, rund 80 Besucher konnten Alexander Kutzner, Werner Breig sowie Christin Rinnus von der Stadt willkommen heißen. Mayer stellte zunächst fest, dass er den Geschäftsführer des Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar, Jochen Cabanis, deshalb vertreten dürfe, weil dieser gerade in Stuttgart weile, um neue Zuschüsse des Landes „abzuholen“. Er stellte heraus, wie wichtig schon heute das schnelle Internet sei. „Es gab da rund 20 Bauplätze in Hubertshofen, für die sich kein Mensch interessierte – bis wir dort Glasfaser anboten. Kurz darauf waren alle weg“, erzählte er den Zuhörern. Zugleich stelle ein schneller Anschluss eine Wertsteigerung für bestehende Gebäude dar.

Deutschland stehe dank eines sehr guten Telefonnetzes, an dem keiner so wirklich rütteln wollte, mittlerweile fast am Ende der Staaten, was die Breitbandversorgung betreffe – und die großen Konzerne versagten hier noch immer auf ganzer Linie. In den Großstädten seien diese vertreten, aber sobald es in die Fläche gehe, sei das Interesse schnell versiegt. Die Telekom versorge teilweise bis zu den Verteilern, was aber in den letzten Winkeln ankomme, sei bedenklich wenig. „Und wenn dann auf der Datenautobahn noch Hochbetrieb ist, werden am Ende der Kupferleitung nur noch minimale Übertragungsraten festgestellt.

“ Der Zweckverband setze dagegen voll auf FTTB (Fibre to the Building, das heißt Glasfaser bis ins Haus), wobei hier Übertragungsraten bis in den Gigabit-Bereich möglich seien – abhängig von der Ausbaustufe.

Wenn die Stadt nun gemeinsam mit dem Kreis von der Geutsche aus in Richtung Innenstadt Leerrohre verlege, biete sie zugleich allen Hausbesitzern an der Strecke bis zum Kurhaus an, ihre dort liegenden Häuser an das schnelle Netz anzuschließen. Kosten für die Stadt: rund 780 000 Euro. In weiteren Ausbaustufen sollen zunächst die Ortsteile, also Nußbach und Gremmelsbach, dazu kommen. „Bis 2025 wollen wir selbst im Außenbereich alles angeschlossen haben – wenn die Besitzer das wollen“, so Mayer.

Auf Fragen aus dem Auditorium antwortete der Dezernent für den ländlichen Raum. So waren sich viele der Hausbesitzer sicher, dass der Planer die besonderen Gegebenheiten der Wasserfallstadt nicht berücksichtigt habe. „Man hätte vielleicht mit den Betroffenen reden sollen, bevor man einen solchen Plan macht“, lautete ein Vorwurf. "Wie hoch sind die Kosten?" wurde vielfach gefragt. Durchschnittlich 1500 Euro sei hier normal, bei bisher rund 5000 hergestellten Anschlüssen, bestätigte auch Eva Rösgen – was von den meisten Eigentümern vehement bezweifelt wurde. „Und wo liegen die Kosten für den monatlichen Betrieb, wer kündigt den bisherigen Vertrag?“, lauteten weitere Fragen. Der Vertrag werde durch die Firma Stiegeler, also den neuen Netzbetreiber, gekündigt, die Kosten für deutlich schnelleres Netz lägen mit Internet-Fernsehen etwa im Bereich der Telekom, wusste Mayer.

Mayer wies darauf hin, dass alle echten Interessenten ihre Fragebogen bis zum 9. Juni zurückschicken sollten. Wichtig sei, dass gewerbliche Kunden bis hin zum Heimarbeitsplatz für einen Selbstständigen das deutlich kennzeichnen sollten – „Je mehr Gewerbekunden Interesse anmelden, desto höher die Zuschüsse“, räumte er ein. Man sei dennoch nicht gezwungen, den Gewerbetarif abzuschließen.