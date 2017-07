Triberg Birgit Kurzbach will Menschen auf Glaubensweg begleiten

Die Seelsorgeeinheit „Maria in der Tanne“ hat eine neue Gemeinderefentin. Sie wurde mit einem feierlichen Gottesdienst in Triberg empfangen.

Raumschaft Triberg – Die Seelsorgeeinheit „Maria in der Tanne“ hat eine neue Gemeindereferentin: Birgit Kurzbach (50). Die Pfarrgemeinde bereitete ihr am Sonntag mit einem Festgottesdienst einen feierlichen Empfang. Eine bestimmte Aufgabe liegt ihr besonders am Herzen. Beauftragt wurde sie am Tag zuvor von Weihbischof Bernd Uhl in Oberhausen-Rheinhausen. Die Gemeindemitglieder begrüßten Birgit Kurzbach und wünschten ihr alles Gute für ihre Tätigkeit. Ihr liegt besonders viel daran, ihren Glauben mit anderen Menschen zu teilen und diese auf ihrem Glaubensweg zu begleiten. Sie ist am 2. Juli 50 Jahre alt geworden und wohnt in Schönwald.

Als hauptamtliche Mitarbeiterin in der katholischen Pfarrei der Erzdiözese Freiburg bereitet sie auf die Erstkommunion und auf die Firmung vor. An der Grundschule in Triberg und der Dom-Clemente-Schule in Schonach unterrichtet sie auch. Da Kurzbach die vergangenen beiden Jahre ihrer Ausbildungsarbeit schon hier verbracht hat, kennt sie inzwischen schon viele Leute. Sie ist von Pfarrer Andreas Treuer und dem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden, Gerald Sandner, nach der Messe in der Triberger Stadtkirche in ihr Amt verpflichtet worden. Auf Geschenke verzichtet sie und wünschte, dass für einen guten Zweck gespendet werde. Trotzdem schenkten ihr Angehörige, Weggefährten und Ausbilder Kleinigkeiten. Pfarrer Treuer wies auf die Haltepunkte im Leben hin, wozu auch der Sonntag gehöre. „Er schenkt uns Zeit für die, die uns wichtig sind und auch für Gott. Es ist eine Zeit zum Durch- und Aufatmen.

“ Der Familienchor unter Leitung von Diakon Klaus Dieter Sembach umrahmte die Messe mit Liedern. Samuel Sembach spielte Piano und Thomas Schwarz die Querflöte. In den Lesungen war Diemo Thaesler die Gewaltfreiheit wichtig und Petra Baum hob die Freiheit für ein Leben mit Christus hervor. In seiner Predigt nahm sich Treuer die fünfte Strophe des Liedes „Der Mond ist aufgegangen“ von Matthias Claudius vor. Darin sollen alle fromm, fröhlich und einfältig sein. Er meinte: „Einfältig, wohl kaum, oder?“ Die kindliche Naivität biete Grund zum Vertrauen. Auch Erwachsene sollen sich nicht vor den Schrecken der Nacht fürchten, wie es in den Psalmen heißt. Man solle miteinander feiern und in der Nachfolge Jesu einfältig, fromm und fröhlich sein. Das habe die Jünger Jesu ausgezeichnet. „Ist das naiv?“ fragte Treuer.