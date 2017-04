Triberg Besucher und Händler freuen sich

Autohäuser präsentieren die neusten Modelle und der Einzelhandel lockt mit Sonderaktionen beim verkaufsoffenen Sonntag in Triberg und Schonach.

Triberg – Die Autoschau der Sparkasse bildet seit Jahren den Aufhänger für einen interkommunalen verkaufsoffenen Sonntag in der Raumschaft. Eröffnet wurde die 35. Auflage mehr als eine Stunde vor Beginn des Einzelhandels-Events. Händler und Besucher durften sich über wunderbares Frühlingswetter freuen. Fahrzeuge von drei Marken wurden von den ortsansässigen Autohäusern Kürner und Wallishauser mit ihren Neuheiten präsentiert. Auch das Schonacher Autohaus Schwer zeigte neue Modelle, allerdings ausschließlich im und vor dem Autohaus in Schonach.

Der verkaufsoffene Sonntag begann pünktlich um 13 Uhr in verschiedenen Geschäften in Schonach und Triberg. Stöbern, testen und schnuppern war angesagt in den verschiedenen teilnehmenden Boutiquen und Häusern der Wasserfallregion. Mode, Schuhe, aber auch praktische Dinge, wie eine Sonnenbrille oder Blumen, konnten erworben werden.

Dazu gab es auch Kulinarisches, von der Grill- oder Currywurst bis hin zur Frühlingssuppe. In Triberg umsorgte die Handballabteilung des Turnvereins die hungrigen Besucher. In Schonach waren es einige Händler. Für Kaffee und Kuchen war ebenso gesorgt. So mancher Partner brauchte beim Bummel durch die Geschäfte starke Nerven und manchmal auch einen etwas dickeren Geldbeutel, weil vor allem Frauen gerne zugriffen. Besonders gut gefüllt waren die Schuh- und Bekleidungsgeschäfte. Aber auch das Möbelgeschäft Kohler und Schätzle durfte sich über einen guten Besuch freuen, vermutlich zum letzten Mal in diesem Rahmen.

Besonders gut frequentiert war auch das Fahrrad-Fachgeschäft „Bike Ranch“. Hier spürte man deutlich den Frühling. Hinaus in die Natur war auch für Familien gefragt. Der kostenlose Bustransfer, den die Einzelhändler der beiden Orte anboten, wurde gerne in Anspruch genommen. Sowohl von der Wasserfallstadt hinauf ins Skidorf als auch umgekehrt war der Kleinbus stets gut gefüllt.

Viele Händler hatten sich etwas Spezielles einfallen lassen. Manche hatten besondere Produkte zu einem ganz extra günstigen Preis, andere boten ein „Fashion-Roulette“ an, mit dem man bis zu 20 Prozent Abzug erhalten konnte.

Von beiden Einzelhandelsverbänden war zu erfahren, dass die Händler zufrieden waren. Tim Dickmann freute sich über das Wetterglück und volle Geschäfte ebenso wie der Vorsitzende des Schonacher Einzelhandels, Michael Dold.