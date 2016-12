Triberg Bedenken werden angesprochen

Die Landtagsabgeordnete Martina Braun war unlängst in Triberg zu Gast, da Cornelia Kunkis-Becker zu einem Stammtisch der Grünen in ihrer Heimatstadt eingeladen hatte. Nicht allzu viele Teilnehmer waren hierzu jedoch gekommen.

Es waren nicht unbedingt die landespolitischen Themen, über die gesprochen wurde, dennoch war es für Braun wichtig, „die Stimme des Volkes“ mal wieder zu hören. Eines der angesprochenen Geschichten war die Integration.

So hatte sich einer der Teilnehmer in der Flüchtlingsbetreuung eingebracht und wegen übertriebener Forderungen der Familie frustriert die Segel gestrichen. Man könne dies aber nicht verallgemeinern, stellte die Abgeordnete klar.

Auch über das große Feld der Inklusion gab es eine lebhafte Auseinandersetzung. Es wurde deutlich, dass neben der Möglichkeit, dass Schüler in solche Schulen inkludiert werden sollten, wo sie sich insgesamt am wohlsten fühlten – auch wenn dies tatsächlich eine Christy-Brown- oder Carl-Orff-Schule sei.

Man müsse aber auch die Kosten im Auge behalten, da die Schüler mit Handycap an Regelschulen stets einen Begleiter brauchen.

Greifvogelpark ist Thema

Da auch die Vorsitzende des Tierschutzvereins Triberg, Angela Nock, anwesend war, wurde das Thema Greifvogelpark am Wasserfall angesprochen. Sie sei sehr angegriffen worden, dass sie keinen Leserbrief geschrieben habe. „Was soll ich da sagen? Die Gesetzgebung gibt es her, der Gemeinderat hat einstimmig dafür votiert. Die Volieren sind größer als das Gesetz es vorschreibt, die Vögel sind bereits in Gefangenschaft geboren und sie könnten einen schlechteren Halter als den Herrn Keitel erwischen“, betonte sie. Und ganz offensichtlich erwarte auch der Bürgermeister demnächst die endgültige Zusage. „Dazu muss man sagen, dass Keitel nicht nur ein paar Käfige aufstellt, sondern richtig gute Infrastruktur aufbaut“, verteidigte sie das umstrittene Vorhaben.

Da die Abgeordnete dem Landwirtschaftsausschuss angehört und selbst Landwirtin ist, ging auch dieses Thema um den Tisch, wobei die Massentierhaltung und das Problem der Vogelgrippe und der damit verbundenen Stallpflicht für Geflügel eine wichtige Rolle spielte. Ralf Spadinger aus Schonach konnte feststellen, dass die Landwirtschaft oft an der Realität vorbeiproduziere.

Joshua Scherer, der demnächst Abitur macht und sich nicht ganz sicher sei, in welche Studienrichtung er tendiere, möchte ein Jahr lang ein Praktikum machen – am liebsten bei Martina Braun. „Ich habe in der Zeitung gelesen, dass heute dieser Stammtisch stattfindet, da dachte ich, vorbeischauen und direkt ansprechen ist besser, als eine schriftliche Anfrage, so lernen Sie mich gleich kennen“, bekannte er.

Braun machte ihm klar, dass Praktika eigentlich nur drei Monate dauern, aber irgendwie könne man das schon hinkriegen. Allerdings seien diese Praktika unbezahlt und die Schüler müssten selbst für Verpflegung und Unterkunft sorgen.