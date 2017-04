Triberg Bauarbeiten für Edeka-Markt beginnen

Auf dem ehemaligen Bühler-Areal in Triberg rücken die Bagger an.

Triberg (nmk) – Bereits am Montag rollen die Bagger auf dem ehemaligen Bühler-Areal an. Der offizielle Baggerbiss erfolgt am Mittwoch. Die Bauarbeiten für die Errichtung des Edeka-Marktes auf dem ehemaligen Bühler-Areal in Triberg beginnen am Montag, 10. April. „Wir haben lange darum gekämpft“, sagte Bürgermeister Gallus Strobel in der jüngsten Gemeinderatssitzung. „Mit großer Freude und nach Erleiden großer bürokratischer Hindernisse“ könne er nun auf den offiziellen Baggerbiss hinweisen, der am darauffolgenden Mittwoch, 12. April, um 17 Uhr gemeinsam mit den Bauherren, der Triberg Entwicklungs AG sowie der Brimo, GmbH, durchgeführt wird. Die Veranstaltung findet vor dem Museumscafé statt.