Triberg Batman trifft König der Löwen

Kinder zeigen bei der Katzenmusik ihren Ideenreichtum und die Musiker sorgen für gute Laune beim Umzug durch Triberg.

Triberg – Kunterbunt präsentierte sich der Katzenmusik-Umzug. Gruppen und Zünfte zogen am gestrigen „Schmotzige“ durch die Triberger Innenstadt. Vorneweg kündigten die Radautrommler den Umzug an, gefolgt vom Kindergarten St. Anna. Die Kleinen hatten sich zum Motto „Fantasia“ als Burgfräulein, Clowns oder Batman verkleidet. Dem in nichts nach standen die Kinder vom Mariengarten. Beim Musical „König der Löwen“ liefen die Zebras friedlich neben den Löwen her.

Die etwas andere Schwarzwaldmarie mit bunten Bollenhüten präsentierten die Musiker des Fanfarenzuges, während die Narrengemeinde Oberstadt als Waldmänner auftraten. „Tribergs mobile Bar“ hatten sich Rathausbeschäftigte unter Leitung von Clemens Scherzinger um den Bauch gebunden und versorgten unentwegt die Umzugszuschauer mit leckeren Getränken. Burg- und Schillersteinhexen waren nicht zu halten und zogen mit viel Rauch durch die Hauptstraße. Bei viel Sonne boten die Triberger Teufel, Spättle, die Gremmelsbacher Holzschuehklepfer, Glebfdoolen und viele Gutseleschlecker der Freiämtler prächtige Fotomotive. Die Kinder freuten sich indes über jede Menge Süßigkeiten der Narren. Kein Umzug ohne Narrenmärsche und Fasnetsmusik: Für den richtigen Katzenmusik-Groove sorgten einige Musiker „usem Gremmschbe“ und die Punker der Stadt- und Kurkapelle Triberg.