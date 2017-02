Triberg Bald freies WLAN in Triberg

Es kommt Bewegung in den lange gehegten Wunsch nach kostenfreiem WLAN an bestimmten Punkten im Städtle, wie im Gemeinderat berichtet wurde.

Triberg (hjk) Angebote von drei Firmen hatte Systemadministrator Tino Nimmerjahn eingeholt. Zwei Firmen gaben Angebote ab, die das Kurhaus, den Marktplatz und den Wasserfall betrafen. Dabei war „Hotsplots“ günstiger (6000 Euro inklusive Installation) als Freykey (7000 Euro plus Installation). Das Angebot von TWZ Event umfasst für elf Monate die Nutzung des vorhandenen WLAN-Netzes im Wasserfallbereich, wo auch eine wesentlich größere Verfügbarkeit vorhanden wäre – an der Hauptkasse, der Hauptplattform und der Naturbühne. Die beiden anderen Anbieter bewegten sich nur um die Hauptkasse. Im Haushalt seien 12 000 Euro eingestellt, wenn man nun am Marktplatz und am Kurhaus Hotsplots sowie am Wasserfall die TWZ nehme, könne man alles abdecken und hätte Folgekosten von rund 515 Euro. Im Gegensatz zu Georg Wiengarn (CDU) sieht Nimmerjahn die Haftungsfrage als wenig kritisch an. Der Betreiber hafte grundsätzlich nicht, wenn doch diverse Abmahnungen erfolgten, könne man diese unterbinden. Klaus Wangler (CDU) fragte nach den Bandbreiten. Die lagen bei etwa 56 MBit. „Das ist für mich jetzt erst mal der Einstieg, ich denke, da kommt schon noch etwas, wenn wir am Kreisbackbone hängen“, so Bürgermeister Gallus Strobel. Klaus Nagel (FWV) sah die dringende Notwendigkeit der Maßnahme. Freies WLAN sei Stand der Technik, allerdings sei das viel Geld, was man in die Hand nehmen müsse, meinte Susanne Muschal (SPD).

Die hohen Preise lägen an der Software sowie an einer guten Firewall, klärte Nimmerjahn auf. Der Gemeinderat beschloss die Annahme des Angebots von „Hotsplots“ für Marktplatz und Kurhaus sowie das von TWZ Event für das Wasserfallgebiet.

Hundetoiletten im Stadtgebiet

Triberg – „Erfreulich ist, dass es in der Stadt Triberg viele verantwortungsbewusste Hundehalter gibt, die es mit der Beseitigung und Entsorgung des Geschäfts des Hundes ernst nehmen“, so die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Die Stadt Triberg sei an einem sauberen Stadtbild interessiert und möchte alle Hundebesitzer daran erinnern, den Hundekot umgehend zu beseitigen und zu entsorgen. Die Stadt hat deshalb sechs Hundetoiletten im Stadtgebiet aufgestellt. Hier können die Beutel kostenfrei entnommen und die „Häufchen“ beseitigt werden. Diese Hundetoiletten befinden sich am Boulevard/Hauptstraße, im Burggarten, in der Bahnhofsstraße, am Beginn des Panoramaweges Öschweg, am Zugang Rohrbacher Straße sowie am Nußhurtweg beim Geutschen-Parkplatz. Auch im Wasserfallgebiet sind an den Kassierstellen Beutel erhältlich. In der städtischen Polizeiverordnung zu diesem Thema ist auch geregelt, dass auch Wald- und Wanderwegen die „Häufchen“ entsorgt werden müssen.

Bücherregal nicht zugänglich

Triberg-Gremmelsbach – Das öffentliche Bücherregal im Dorfgemeinschafthaus ist ab sofort bis Aschermittwoch, 1. März, wegen Fasnachtveranstaltungen geschlossen.