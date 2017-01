Auto rutscht und rast in Lastwagen-Anhänger

Lastwagenfahrer wird leicht verletzt, hoher Schaden, B 33 war gesperrt

Triberg-Nußbach (nmk) Ein Autofahrer kam am Morgen kurz vor 7 Uhr mit seinem Wagen auf der Fahrt von Nußbach nach St. Georgen in der Hirschrankkurve ins Rutschen und raste in den Anhänger eines entgegenkommenden Lastwagens. Bei dem Zusammenprall entstand am Lastwagen laut Polizei ein Schaden von rund 7000 Euro, das Auto wies einen Schaden von etwa 15 000 Euro auf und musste abgeschleppt werden. Die Bundesstraße 33 war rund eine Dreiviertelstunde gesperrt. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, der Lastwagenfahrer leicht.