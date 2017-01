Triberg Ausstellung des Geflügelzuchtverein Nußbach: Enten müssen leider Zuhause bleiben

Trotz der Vogelgrippe ist eine kleinere Ausstellung im Triberger Stadtteil Nußbach geplant. Hühner, Puten und Tauben sind dabei am Wochenende zu sehen.

Der Geflügelzuchtverein Nußbach kann dieses Jahr ein doppeltes Jubiläum feiern. Der Verein besteht seit 90 Jahren und die angeschlossene Jugendgruppe wurde vor 50 Jahren gegründet. Eine große Kreisschau mit rund 500 Tieren war in der Nußbacher Turn- und Festhalle geplant. Durch den Ausbruch der Vogelgrippe und der dadurch verbundenen Stallpflicht für die Tiere musste diese Schau abgesagt werden.

Der Vorsitzende des Geflügelzuchtvereines Nußbach, Patrick Hettich, kämpfte aber um den Erhalt der Lokalschau seines Vereins. Alles aufgeben und alles absagen, das wolle er nicht. Aber er musste zu seinem Leidwesen doch einige Abstriche in Kauf nehmen. Denn nur Züchter, die in Nußbach, Gremmelsbach oder Triberg wohnen, dürfen an dieser Schau ihre Tiere zu Bewertung bringen. Die Mitglieder, die außerhalb dieser Grenzen wie in Hubertshofen, Brigach oder Grüningen wohnen, dürfen nicht ausstellen, bedauerte Hettich.

Trotzdem ist es dem Vorsitzenden gelungen, dass am kommenden Wochenende über 250 Tiere zu bewundern sind. Hühner, Perl- und Zwerghühner, Puten und Tauben diverser Rassen sind dann in der Halle zu sehen. Enten werden keine dabei sein.

Die ausgestellten Tiere werden wie immer bewertet und entsprechend prämiert. Dafür sorgen einen Tag vorher speziell ausgebildete Prämienrichter. Die Züchter des Nußbacher Vereines konnten in den vergangenen Jahren immer erfolgreiche Ergebnisse am Ende der Ausstellung mit nach Hause nehmen, dies auch bei auswärtigen Veranstaltungen.

Patrick Hettich hofft natürlich auch dieses Jahr wieder auf die gute Resonanz der Bevölkerung. Die Ausstellung beginnt am 6. Januar um 11 Uhr und dauert bis 24 Uhr, am Samstagabend, 7. Januar, ab 17 Uhr wird geöffnet sein bis 24 Uhr und auch am Sonntag, 8. Januar, kann den ganzen Tag von 10 bis 18 Uhr die Schau besucht werden. Für die Bewirtung sind die Vereinsmitglieder zuständig.