Triberg Auf den Spuren von Paul Cézanne

Fortsetzung der Filmreihe für Kunstliebhaber im Kino

Triberg (bk) „Kunst im Kino“ heißt die vierteilige Filmreihe für Kunstliebhaber, die am 15. Januar in einer Matinee in den Kronenlichtspielen startete. Die Filmreihe wird nun am Sonntag, 12. Februar, um 10.30 Uhr fortgesetzt mit „Meine Zeit mit Cezanne“.

Mit ihren gigantischen Lebenswerken gehören der Maler Paul Cézanne und der Schriftsteller Émile Zola zu den wichtigsten Figuren der französischen Kulturgeschichte. Weniger bekannt ist die tiefe Freundschaft, die die beiden Künstler ein Leben lang verband.

Einblicke in das Leben von Émile Zola

In ihren fantastischen Dialogduellen gelingt es den Hauptdarstellern, den Zuschauern den erfolgsverwöhnten Zola und den Rebellen Cezanne und deren Lebensgefährtinnen nahe zu bringen. Als prägende Frauen im Leben der beiden Genies ergänzen die preisgekrönten Schauspielerinnen Alice François und Sabine Azéma das hochkarätige Ensemble.

Gedreht an Originalschauplätzen, unter anderem in den sanften Hügeln der Provence, entfaltet der Film in wundervollen, wie gemalten Bildern den visuellen Kosmos der Impressionisten und das Porträt einer ganzen Epoche.

„Kann ein Sonntag schöner beginnen?“, fragen die Kinobetreiber Anton und Margarete Retzbach. Der Eintritt für die Sonntags-Matinee beträgt neun Euro, Loge zehn Euro inklusive einem Glas Sekt.

