Triberg Auf dem Bergsee in Triberg herrscht Hochbetrieb

Auf dem Bergsee in Triberg herrscht Hochbetrieb

Viel Spaß beim Schlittschuhlaufen auf dem am oberen Stadtrand in der Nähe der Wallfahrtskirche gelegenen Bergsee haben zahlreiche Kinder und Jugendliche, aber auch einige Erwachsene, die ihren Nachwuchs begleiten.

Die glaziale Nische, ein Überbleibsel aus der Riss-Eiszeit in 700 Metern Höhe, macht derzeit ihrem Namen alle Ehre. Solange das Eis so fest bleibt, ist der See frei für alle und abends wird die Fläche mit Flutlicht auch noch wunderbar beleuchtet. Bild: Maria Kienzler